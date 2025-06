Depuratore a Chiavari: tavolo di confronto urgente tra enti locali

In un’ottica di trasparenza e responsabilità istituzionale, convocherò a stretto giro tutti gli enti locali coinvolti, Comuni e amministrazioni, per un confronto aperto e costruttivo riguardante il progetto del depuratore in località Colmata a Chiavari. L’obiettivo primario è comprendere a fondo le prospettive di ciascun interlocutore, garantendo a ogni amministratore la possibilità di esprimere chiaramente la propria posizione e contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni condivise. Il mio impegno è quello di avviare un dialogo costruttivo, basato sull’ascolto e sulla valutazione approfondita di alternative logistiche possibili.La decisione di affrontare questa delicata questione con un vertice urgente è stata dettata dalla necessità di risolvere una situazione complessa, aggravata da un precedente ritardo nella ricerca di soluzioni alternative. Il ricorso presentato da Iren, pur comprensibile in un contesto di incertezza, rappresentava un rischio concreto per l’intera Città metropolitana. L’inerzia precedente avrebbe potuto esporre l’ente a sanzioni pecuniarie di entità considerevole, risorse che avrebbero dovuto essere destinate a interventi cruciali per la sicurezza e il benessere della collettività, come la messa in sicurezza delle infrastrutture scolastiche e stradali.È fondamentale sottolineare che Iren, soggetto attuatore del progetto, pur avendo già investito ingenti risorse – tre milioni di euro – dimostra la sua disponibilità a considerare opzioni diverse dalla localizzazione attuale. Questa apertura al dialogo è un elemento positivo e incoraggiante. Sia la Città metropolitana che Iren si mantengono fermamente aperti a suggerimenti e indicazioni provenienti dagli enti locali, con l’obiettivo di sospendere il ricorso e avviare un nuovo percorso progettuale, basato su una più ampia condivisione.La mia amministrazione si impegna a operare con lungimiranza, evitando scelte affrettate e reattive, che spesso si rivelano dannose nel lungo termine. Ogni decisione che prenderò durante il mio mandato, e in particolare questa, sarà guidata dall’imperativo di tutelare l’interesse generale della comunità. Intendo contrastare con fermezza l’approccio populista che privilegia un consenso immediato, a scapito della sostenibilità e della qualità della vita dei cittadini. Riconosco che le scelte complesse richiedono coraggio e capacità di visione, e mi impegno a perseguire il bene comune con responsabilità e trasparenza, cercando soluzioni innovative e durature per il futuro della nostra Città metropolitana.