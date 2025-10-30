Dolce Natale Spezzino: il concorso che celebra la pasticceria locale

La città della Spezia si appresta a celebrare il Natale con un evento di rara eccellenza: “Dolce Natale Spezzino”, un concorso di pasticceria volto a valorizzare le eccellenze locali e a forgiare un nuovo dolce simbolo per la comunità.

L’appuntamento, in programma l’8 dicembre 2025 alle 16:30 presso lo Spazio Pin, incastonato nel cuore dei Giardini Pubblici, promette di essere un’esperienza sensoriale e culturale unica.

Il concorso, promosso dall’amministrazione comunale, invita i migliori pasticceri della provincia a esprimere la propria creatività, proponendo dolci natalizi innovativi e al tempo stesso radicati nella tradizione culinaria spezzina.

L’obiettivo primario è l’identificazione di un dolce capace di incarnare lo spirito del Natale spezzino, un’eredità golosa da tramandare alle generazioni future.

A presiedere la giuria, con un prestigio ineguagliabile, sarà il Maestro Iginio Massari, figura di riferimento nel panorama pasticcere italiano.

La sua presenza non solo conferisce lustro all’evento, ma offre ai partecipanti l’opportunità di ricevere un feedback prezioso da un maestro riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua impeccabile tecnica e la sua profonda conoscenza dei sapori.

Massari, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive, incarna l’eccellenza e la ricerca costante dell’innovazione nel rispetto delle origini.

Affiancheranno il Maestro Massari nella valutazione delle creazioni una giuria composta da stimati professionisti del settore: Carlotta Filippini, Fabrizio Galla, Kabir Godi, Stefania Mantero e Tommaso Foglia, apprezzato giudice di Bake Off Italia, ciascuno portatore di una solida esperienza e di un occhio critico attento alle sfumature.

Riconoscendo l’importanza dell’inclusione e dell’adattamento alle diverse esigenze alimentari, il concorso prevede un premio speciale dedicato al miglior dolce senza glutine, testimoniando l’impegno verso un’offerta gastronomica accessibile a tutti.

“Spero che questo evento possa evolvere in una consuetudine significativa per la città della Spezia,” ha commentato il Maestro Iginio Massari, “e che diventi un catalizzatore di crescita per il settore della pasticceria in questo territorio così ricco di storia e di sapori autentici.

” L’amministrazione comunale, attraverso la voce del sindaco Pierluigi Peracchini, esprime grande entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza di sostenere le imprese locali e di promuovere il patrimonio culturale gastronomico spezzino.

“Dolce Natale Spezzino” si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e della tradizione.