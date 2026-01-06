Emanuele Galeppini, Genova piange un ragazzo spezzato.

La camera ardente si è aperta, un silenzio denso di dolore gravato sul Policlinico San Martino di Genova, ospitando il corpo di Emanuele Galeppini, sedici anni, una delle giovani vite spezzate nella tragedia di Crans-Montana.

Un atto di commozione collettiva, un addio privato, per onorare un ragazzo strappato prematuramente alla vita.

A varcare la soglia, un corteo di figure emblematiche: infermieri e personale medico del Policlinico, testimoni silenziosi di un dolore condiviso, custodi della dignità di chi non può più esprimere il proprio.

Alle porte, un tributo floreale composto: le corone ufficiali della Regione Liguria e del Comune di Genova, simboli di un lutto cittadino, affiancate dai fiori inviati dal Genoa CFC, la squadra del cuore di Emanuele, un legame appassionato che si spegne troppo presto.

Anche i frati Cappuccini, custodi di fede e consolazione, hanno offerto un omaggio floreale, un segno di speranza in un momento di profondo smarrimento.

Alle ore diciotto, una recita del rosario in forma strettamente privata si è tenuta nella navata centrale della cappella annessa alla chiesa dei frati Cappuccini, all’interno del complesso del Policlinico.

Un momento di raccoglimento intenso, lontano dagli sguardi indiscreti, riservato ai familiari e agli amici più intimi, un’oasi di silenzio nel maremoto del dolore.

La famiglia Galeppini, sopraffatta da un lutto incommensurabile, ha espresso il desiderio di mantenere la massima riservatezza, richiedendo che l’orario e il luogo del funerale non fossero divulgati.

Questa scelta, un atto di profonda umanità, riflette la necessità di preservare un momento di commiato intimo e doloroso, lontano dalla curiosità pubblica e dalle luci dei riflettori.

Un gesto che sottolinea la priorità del dolore personale, dell’elaborazione del lutto in un contesto protetto e rispettoso.

La scomparsa di Emanuele rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità genovese, un monito sulla fragilità della vita e sulla necessità di coltivare valori di sicurezza e responsabilità.

La sua giovane età, i suoi sogni interrotti, amplificano la tristezza e l’incomunicabilità di una perdita così improvvisa.

La città intera piange con la famiglia Galeppini, ricordando un ragazzo che, seppur brevemente, ha contribuito a illuminare il mondo con la sua energia e il suo entusiasmo.

La memoria di Emanuele rimarrà viva, un faro di speranza e un invito a vivere appieno ogni istante.