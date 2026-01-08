cityfood
venerdì 9 Gennaio 2026
Genova Cronaca

Famiglia Galeppini: Richiesta Autopsia e Azioni Legali per la Morte di Emanuele

Redazione Genova
Redazione Genova

La famiglia Galeppini, ancora profondamente addolorata per la perdita del giovane Emanuele, promessa del golf svizzero, ha avviato una serie di azioni legali e investigative a seguito della tragedia di Crans-Montana.
L’avvocato Alessandro Vaccaro, incaricato di rappresentare i genitori, ha reso noto che è stata formalmente richiesta l’autorizzazione per accedere agli atti processuali e per un incontro con il procuratore generale di Sion, una figura chiave nell’inchiesta in corso.

Questo passo mira a garantire una piena trasparenza e a comprendere a fondo le dinamiche che hanno portato alla morte del 16enne.
La decisione successiva, ha precisato l’avvocato Vaccaro, dipenderà dall’esito di questi primi contatti e dalla valutazione delle informazioni ottenute.

La cerimonia funebre, celebrata oggi a Genova, ha visto una vasta partecipazione, ma la cremazione del corpo è stata sospesa in attesa di una decisione cruciale: l’accoglimento da parte delle autorità elvetiche della richiesta di eseguire un’autopsia completa.
Tale esame medico legale è considerato essenziale per chiarire le cause precise del decesso, al di là delle informazioni iniziali fornite.
La decisione di costituirsi parte civile nel processo che inevitabilmente seguirà è stata annunciata con fermezza.

Questa mossa legale consentirà ai genitori di Emanuele di partecipare attivamente al procedimento giudiziario, presentando le proprie argomentazioni, richiedendo giustizia e contribuendo alla ricostruzione degli eventi.

La costituzione di parte civile rappresenta un atto di tutela dei diritti della famiglia e un impegno a perseguire la verità, con la speranza che la vicenda possa portare a un’adeguata responsabilizzazione per chiunque possa essere coinvolto in negligenze o azioni colpose.

L’avvocato Vaccaro ha sottolineato che l’indagine è complessa e che l’esecuzione dell’autopsia è fondamentale per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e per escludere o confermare eventuali ipotesi riguardanti le cause della scomparsa del giovane golfista.
La famiglia Galeppini è determinata a fare luce sulla tragedia e a ottenere risposte chiare e definitive, confidando nel sistema giudiziario svizzero e nella sua capacità di garantire un’equa amministrazione della giustizia.
L’attenzione è ora concentrata sulla risposta delle autorità elvetiche alla richiesta di autopsia, un passaggio cruciale per il prosseguimento delle indagini e per la ricerca della verità.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

