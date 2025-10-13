FantaSanto: la fede che diverte, un gioco per i giovani.

“FantaSanto”: un’innovativa pedagogia religiosa per i giovaniDon Roberto Fiscer, sacerdote genovese noto per la sua sensibilità verso le dinamiche comunicative delle nuove generazioni e la sua presenza attiva sui social media, ha concepito “FantaSanto”, un progetto didattico volto a rinnovare l’approccio all’insegnamento della religione cattolica.

Ispirato al popolare gioco del FantaCalcio e alla competizione del FantaSanremo, “FantaSanto” si propone come un metodo ludico e coinvolgente per avvicinare gli adolescenti alle figure dei santi e ai principi fondamentali della fede cristiana.

L’iniziativa, nata dalla volontà di superare le tradizionali modalità di trasmissione del messaggio religioso, si articola attorno a un sistema a squadre.

Gli studenti, divisi in team, gestiscono un budget virtuale, denominato “credici”, da utilizzare per acquisire le figurine dei santi.

Settimanalmente, attraverso i canali social di don Roberto, vengono divulgate regole specifiche e approfondimenti sui singoli santi, trasformando l’apprendimento in un’esperienza dinamica e stimolante.

Il progetto non si limita a un mero gioco a premi.

In aula, vengono organizzati momenti di approfondimento didattico, calibrati in base all’età degli studenti.

In prima media, la scoperta dei santi si intreccia con la narrazione della vita di Gesù, gettando le basi per una comprensione più profonda del cristianesimo.

In seconda media, l’attenzione si sposta sulla storia e l’organizzazione della Chiesa, esplorandone le radici e le funzioni.

Infine, in terza media, si affrontano temi di morale e di etica cristiana, collegandoli alle esperienze quotidiane degli studenti e promuovendo una riflessione personale sui valori fondamentali.

“FantaSanto” rappresenta un tentativo coraggioso di tradurre in linguaggio contemporaneo un messaggio antico, sfruttando le potenzialità del digitale per creare un ponte tra la fede e la cultura giovanile.

L’iniziativa mira non solo a trasmettere conoscenze religiose, ma anche a stimolare la curiosità, il senso di appartenenza e la capacità di interpretazione critica dei contenuti, incoraggiando i ragazzi a diventare protagonisti attivi del proprio percorso di fede.

Il progetto di don Fiscer si configura, dunque, come un esperimento pedagogico significativo, capace di ridisegnare il rapporto tra la Chiesa e le nuove generazioni, aprendo nuove prospettive per l’evangelizzazione nel contesto attuale.