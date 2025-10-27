Ferrari sequestrata: tentata evasione fiscale da 170.000 euro

Un sofisticato tentativo di elusione fiscale ha coinvolto una Ferrari Purosangue, sequestrata dalle autorità competenti di Genova.

La Guardia di Finanza, in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intercettato il lussuoso veicolo, una fuoriserie dal valore stimato in circa 700.000 euro, durante lo sbarco da un traghetto proveniente da Tunisi e attraccato al Terminal Colombo.

La targa emiratina del veicolo, unita alla nazionalità francese del conducente, ha immediatamente destato sospetti, segnalando una potenziale anomalie nel flusso commerciale.

L’insolito transito di un’auto di lusso proveniente da un’area geografica caratterizzata da una tassazione agevolata come gli Emirati Arabi Uniti, combinato con la discordanza tra il conducente e la provenienza del veicolo, ha innescato un’indagine approfondita.

Gli investigatori hanno subito percepito la possibilità di una manipolazione volta a eludere gli obblighi fiscali europei.

L’analisi doganale successiva ha confermato i sospetti: l’obiettivo era quello di introdurre la Ferrari all’interno del territorio doganale dell’Unione Europea, aggirando il pagamento dell’IVA e dei dazi doganali.

L’ammontare di queste imposte evase avrebbe raggiunto la cifra considerevole di circa 170.000 euro, un importo significativo che comprometterebbe le entrate pubbliche e distorcerebbe la concorrenza leale nel mercato automobilistico.

Il conducente, cittadino francese, è stato formalmente denunciato per il reato di contrabbando aggravato, un’ipotesi di reato che prevede pene più severe a causa della sofisticazione dell’operazione e del valore considerevole della merce coinvolta.

Questo episodio evidenzia l’importanza cruciale del controllo doganale e della collaborazione tra le forze dell’ordine per contrastare l’evasione fiscale e tutelare l’integrità del sistema economico europeo.

L’incidente rappresenta un campanello d’allarme, sottolineando la necessità di rafforzare i controlli sui flussi commerciali e adottare strategie innovative per contrastare le sempre più raffinate tecniche di elusione fiscale utilizzate da individui e organizzazioni che mirano a sfruttare le differenze di tassazione tra i diversi paesi.