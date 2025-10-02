Festa dei Nonni: Un Tesoro di Saggezza e Memoria.

Oggi, in un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti e dalla crescente frammentazione dei legami sociali, la Festa dei Nonni assume un significato particolarmente profondo.

Non è semplicemente una ricorrenza celebrativa, ma un’occasione per riflettere sul valore inestimabile del legame intergenerazionale e sul ruolo cruciale che gli anziani ricoprono nel tessuto culturale e sociale delle nostre comunità.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, i nonni sono molto più che semplici custodi di ricordi familiari.

Essi incarnano la memoria storica di un territorio, depositari di saperi, mestieri e consuetudini che altrimenti rischierebbero l’oblio.

Il loro sguardo, maturato da anni di esperienza, offre una prospettiva unica e preziosa per interpretare il presente e affrontare le sfide del futuro.

Il sostegno che i nonni offrono alle giovani generazioni è multiforme: un aiuto concreto nella cura dei nipoti, un punto di riferimento emotivo e affettivo, una fonte inesauribile di saggezza e di insegnamenti.

Ma il loro contributo non si esaurisce nella sfera privata.

I nonni sono spesso figure di riferimento per l’intera comunità, partecipando attivamente alla vita sociale, trasmettendo valori di solidarietà, rispetto e senso di appartenenza.

La trasmissione orale del patrimonio culturale è un processo fondamentale per la costruzione dell’identità collettiva.

Racconti di guerra, aneddoti sulla vita di un tempo, ricette tradizionali, canzoni popolari: sono tutti tasselli di un mosaico complesso che definisce chi siamo e da dove veniamo.

I nonni, con la loro capacità di narrare e di condividere esperienze, sono i veri artefici di questa trasmissione, garantendo la continuità del nostro patrimonio culturale.

In un mondo sempre più orientato al progresso tecnologico e alla ricerca di soluzioni innovative, è essenziale non dimenticare l’importanza della tradizione e della memoria.

I nonni ci insegnano a guardare al passato con rispetto, a valorizzare il nostro territorio e a preservare le nostre radici.

Il loro affetto, la loro saggezza e la loro esperienza sono un tesoro inestimabile che dobbiamo custodire e tramandare alle generazioni future.

Auguriamo a tutti i nonni liguri una giornata ricca di affetto, serenità e gratitudine da parte delle loro famiglie e dell’intera comunità.