Festival della Scienza 2025: Successo, Conoscenza e Futuro.

Genova celebra un successo scientifico: il Festival della Scienza 2025 lascia un’eredità di conoscenza e ispirazione.

L’undicesima edizione del Festival della Scienza di Genova si è conclusa con un bilancio straordinario, testimoniando il suo ruolo cruciale nella divulgazione scientifica e nell’educazione.

L’evento, svoltosi dal 23 ottobre al 1° novembre 2025, ha attratto un pubblico di oltre 200.000 persone, confermando la sua posizione di uno dei più importanti festival scientifici a livello internazionale.

Un elemento particolarmente significativo è stata la partecipazione attiva del mondo della scuola.

Più di 25.000 studenti provenienti da 13 regioni italiane e, in una dimostrazione di apertura e collaborazione, anche da un gruppo scolastico portoghese, hanno arricchito il festival con la loro curiosità e il loro entusiasmo.

Questa forte componente giovanile sottolinea l’impegno del Festival nel coltivare le future generazioni di scienziati e cittadini consapevoli.

Il ricco programma ha visto la partecipazione di circa 300 scienziati e personalità di spicco provenienti da tutto il globo, che hanno condiviso le loro conoscenze attraverso 257 eventi, tra cui 112 conferenze stimolanti, 98 laboratori interattivi, 19 mostre esibitive e 6 spettacoli coinvolgenti, oltre a 22 eventi speciali.

Il successo è frutto della collaborazione di una vasta rete di partner: oltre 200 enti, associazioni, aziende e editori hanno contribuito con le loro competenze e risorse.

Il progetto “Orientamenti Scienza” ha visto coinvolti circa 800 giovani, animatori e studenti, testimoniando l’impegno verso la formazione di nuove figure nel campo della divulgazione scientifica.

Guardando al futuro, la ventiquattresima edizione, che si terrà dal 22 ottobre al 1° novembre 2026, sarà incentrata sul tema delle “Prospettive”, invitando a riflettere sulle sfide e le opportunità che attendono l’umanità.

“Il Festival della Scienza è un faro per la cultura scientifica,” ha dichiarato Domenico Coviello, presidente del Festival.

“In ventitré edizioni, abbiamo consolidato un livello di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, alimentato dall’apprezzamento costante del pubblico.

È fondamentale continuare a rafforzare il sostegno istituzionale per garantire una crescita ulteriore e sostenibile.

”La direttrice Fulvia Mangili ha sottolineato il capitale umano che anima il Festival: “Il nostro punto di forza risiede nella comunità che lo compone – una rete vibrante di circa 2500 persone, dai relatori agli studenti, dal consiglio scientifico allo staff operativo.

Un impegno collettivo che si traduce in un evento di tale portata.

” Il budget complessivo per il 2025 ha raggiunto circa 1.5 milioni di euro, frutto di contributi istituzionali, sponsorizzazioni aziendali e ricavi generati dai servizi offerti.

Una quota significativa di queste risorse è destinata all’acquisto di beni e servizi, con una marcata preferenza per fornitori locali, generando un impatto economico diretto e un indotto significativo per il territorio genovese.

La disponibilità online di una selezione di conferenze, a partire dai primi giorni di dicembre tramite la piattaforma festivalscienza.

online, garantirà un accesso ampliato alla conoscenza e contribuirà a diffondere l’eredità del Festival ben oltre i suoi confini fisici.