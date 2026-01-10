Fiamma Olimpica a Sanremo: Un Bagliore di Speranza e Tradizione

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ha illuminato oggi Sanremo, in una celebrazione vibrante che ha coinvolto la comunità cittadina e proiettato la città nell’arena del grande evento sportivo internazionale.

Un corteo solenne, composto da ventuno tedofori, ha percorso un tracciato di 4,2 chilometri, segnando un legame simbolico tra la storia locale e le aspirazioni olimpiche.

Il viaggio della Fiamma, preceduto dalla tappa di Imperia, si è aperto al Floriseum, il Museo del fiore di Villa Ormond, custode di un patrimonio botanico e culturale.

Da lì, la Fiamma ha attraversato il cuore della città, lasciando una scia di entusiasmo lungo via Matteotti, con un’emozionante passaggio davanti al Teatro Ariston, icona della musica italiana, e culminando al Casinò, simbolo di eleganza e tradizione.

Un mare di volti, tra sportivi, giovani e famiglie, ha accolto i tedofori, scortati da un dispositivo di sicurezza composto da rappresentanti delle forze dell’ordine.

L’entusiasmo è stato amplificato dalla presenza di delegazioni provenienti da trentanove associazioni sportive e tre istituti scolastici, testimoniando l’importanza dell’evento per la crescita e l’educazione dei giovani.

L’accensione del braciere, al campo di atletica di Pian di Poma, ha sancito il culmine della cerimonia.

Il Sindaco Alessandro Mager ha espresso la sua gratitudine per la partecipazione massiccia, sottolineando il profondo legame tra Sanremo e lo spirito olimpico.

L’Assessore alle Manifestazioni, Alessandro Sindoni, ha elevato il discorso, interpretando la Fiamma come portatrice di valori universali: lealtà, spirito di sacrificio, condivisione e inclusione.

In un’epoca segnata da conflitti e incertezze, Sindoni ha evidenziato il ruolo cruciale dello sport come veicolo di speranza e di riconciliazione, capace di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca tra popoli.

La Fiamma Olimpica, in questo contesto, non è solo un simbolo di competizione atletica, ma un faro che illumina il cammino verso un futuro più pacifico e prospero, incarnando l’ideale di un’umanità unita dalla passione per lo sport e dalla ricerca di valori condivisi.

La tappa di Sanremo ha dunque rappresentato un momento di celebrazione, di riflessione e di rinnovato impegno verso un mondo migliore, ispirato dallo spirito olimpico.