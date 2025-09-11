Flotta umanitaria a Gaza: escalation bellica e appello alla mobilitazione.

L’agressione subita dalla flotta umanitaria Global Sumud, diretta verso Gaza, rivela una escalation preoccupante nell’impiego di tecnologie belliche avanzate.

I detriti recuperati dai relitti testimoniano l’utilizzo di droni tattici e armamenti a corto raggio, tipici di scenari di conflitto armato.

Il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (CALP) di Genova, attivamente coinvolto nella missione umanitaria, ha denunciato l’accaduto attraverso i social media, condividendo immagini eloquenti delle conseguenze dell’attacco e evitando di avanzare ipotesi definitive sull’identità dei responsabili o sulle circostanze che hanno reso possibile un simile atto.

La versione fornita dalle autorità tunisine, che attribuisce il danno a un mozzicone di sigaretta o a un razzo di segnalazione, è stata definita dal CALP “ridicola” e ampiamente insufficiente a spiegare la gravità e la sofisticatezza delle armi impiegate.

Questo evento solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza delle operazioni umanitarie nel Mediterraneo e sulla responsabilità di garantire l’impunità per atti di aggressione contro civili e operatori impegnati in missioni di soccorso.

Il CALP, in collaborazione con la Global Sumud Flotilla, il sindacato USB e l’associazione Music for Peace, invita la cittadinanza a partecipare all’assemblea nazionale “Se attaccano la Flotilla, blocchiamo tutto!” che si terrà questa sera al circolo dell’autorità portuale di Genova.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, a promuovere la solidarietà verso le vittime dell’attacco e a mobilitare la comunità portuale per un’azione concreta di resistenza e pressione politica.

L’obiettivo è chiaro: non lasciare che simili aggressioni restino impunite e garantire che le operazioni umanitarie possano proseguire in sicurezza, nel rispetto del diritto internazionale e della dignità umana.

L’assemblea si pone come momento di riflessione e di programmazione di azioni future volte a smantellare i meccanismi che rendono possibili tali atti di violenza e a costruire un futuro di pace e giustizia per il popolo palestinese.