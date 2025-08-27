Funivia dei Forti: Genova alla ricerca di una soluzione sostenibile

La questione della funivia dei Forti a Genova è al centro di un’analisi approfondita, un percorso volto a delineare una soluzione che risponda alle esigenze della collettività e rispetti l’integrità del territorio.

L’amministrazione comunale è impegnata nella valutazione di un’alternativa progettuale, tenendo conto delle criticità emerse e delle aspettative dei cittadini.

Un elemento imprescindibile è l’impegno a garantire che il tracciato non attraversi l’area del Lagaccio, un’area di particolare sensibilità ambientale e sociale.

L’obiettivo primario è la creazione di un servizio di trasporto pubblico efficiente e inclusivo, capace di attrarre non solo i residenti e i frequentatori abituali, ma anche i visitatori e i turisti, contribuendo così alla vitalità economica e culturale della città.

La funivia non deve essere percepita come un’opera isolata, ma integrata in un sistema di mobilità urbana più ampio, connettendo i Forti al tessuto cittadino e valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico che li circonda.

La responsabilità della giunta comunale è quella di tradurre le diverse proposte e suggerimenti in un progetto concreto, fattibile e sostenibile, un compito che richiede un’attenta ponderazione e un’approfondita analisi di fattibilità tecnica, economica e ambientale.

Per questo motivo, l’amministrazione si astiene da annunci prematuri, consapevole che dichiarazioni affrettate potrebbero minare la solidità del progetto e generare false aspettative.

La differenza cruciale tra chi governa una città e chi si limita a formulare ipotesi risiede proprio nella necessità di garantire la sicurezza e la certezza di una proposta definitiva.

La riallocazione dei fondi ministeriali, ipotesi ventilata, rappresenta un ostacolo di notevole complessità, richiedendo procedure amministrative complesse e implicando potenziali ripercussioni sulla destinazione originale dei finanziamenti, che erano previsti per la valorizzazione dei Forti e dei percorsi di accesso.

Questa operazione, lungi dall’essere una semplice formalità, comporta una valutazione scrupolosa delle implicazioni finanziarie e della coerenza con le politiche di sviluppo territoriale.

La priorità assoluta rimane la ricerca di una soluzione che concili l’esigenza di un collegamento efficiente con la tutela del patrimonio storico, ambientale e sociale della città.