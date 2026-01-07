Furti seriali a Genova: arrestato un giovane, escalation di violenza.

Un’ondata di furti seriali ha scosso il cuore del centro storico genovese, culminando nell’arresto di un giovane di 25 anni, colto in flagrante grazie alla vigilanza attenta e alla collaborazione tra personale commerciale e forze dell’ordine.

L’episodio, sviluppatosi in meno di venti minuti, ha messo a nudo una strategia criminale pianificata e una escalation di violenza che ha coinvolto sia i dipendenti dei negozi che gli agenti di polizia.

L’attività illecita si è manifest it