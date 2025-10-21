Fusion AI Labs: Un Ponte tra Ricerca e Industria per l’IA Italiana

Il progresso dell’Intelligenza Artificiale (IA) necessita di una transizione virtuosa, che trascenda il confino tra la ricerca accademica e l’implementazione industriale.

Fusion AI Labs si configura come un ponte strategico, un ecosistema innovativo progettato per consentire alle aziende di navigare le complessità dell’IA con sicurezza, responsabilità e una visione lungimirante.

Nata dalla sinergia tra Expert.

AI e AI Fusion Holding S.

, questa joint venture ambisce a creare un laboratorio di eccellenza, un vero e proprio motore di progresso che, entro il 2028, sarà animato da una comunità di almeno 130 ricercatori e professionisti altamente qualificati.

La scelta di Genova come sede del laboratorio non è casuale.

La città, custode di una storia pionieristica nel campo dell’IA italiana, ha visto germogliare progetti rivoluzionari come l’automazione postale e lo sviluppo di sofisticati sistemi di computer vision. Il tessuto scientifico locale, arricchito dalla presenza di istituzioni di spicco come l’Università, l’Istituto Italiano di Tecnologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, offre un terreno fertile per l’innovazione e la collaborazione.

L’approccio di Fusion AI Labs si distingue per la sua focalizzazione sull’applicazione pratica dell’IA.

Invece di concentrarsi esclusivamente su ricerca di frontiera, il laboratorio si propone di affiancare le aziende nella sperimentazione e nell’adozione di tecnologie esistenti, mature e comprovate.

Questo percorso di “affinamento applicativo” mira a de-risorizzare l’implementazione dell’IA, accelerando i tempi di adozione e massimizzando il ritorno sull’investimento.

Uno dei progetti cardine del laboratorio è “Villanova”, un’architettura di intelligenza artificiale generativa sviluppata interamente in Europa, un baluardo contro la dipendenza tecnologica e un esempio di sovranità digitale.

Parallelamente, Fusion AI Labs ha avviato dialoghi costruttivi con l’Ospedale Gaslini, esplorando ambiti di applicazione dell’IA nel settore sanitario, con un’attenzione particolare a soluzioni a impatto sociale.

L’impegno del laboratorio si estende a diverse aree cruciali, tra cui: “Longevity e Wellness”, per promuovere uno stile di vita sano e la prevenzione delle malattie; e “AI for Education”, un’iniziativa volta a personalizzare l’apprendimento e a renderlo più inclusivo per studenti e docenti.

Riconoscendo l’importanza di un capitale umano qualificato, Fusion AI Labs ospita anche un’Academy dedicata alla formazione continua.

Questa istituzione mira a colmare il divario tra le competenze accademiche e le esigenze del mondo del lavoro, creando un flusso continuo di talenti pronti a guidare la trasformazione digitale delle aziende.

L’obiettivo ultimo è costruire un ecosistema virtuoso, dove la ricerca, l’innovazione e la formazione si fondono per plasmare il futuro dell’Intelligenza Artificiale in Italia e in Europa.