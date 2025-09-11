Gaslini: riconfermato Garrone alla presidenza dell’Istituto

Il Governo italiano, guidato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha formalizzato l’avvio della procedura volta all’assegnazione della presidenza del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova alla figura del Dottor Edoardo Garrone.

La decisione, comunicata attraverso Palazzo Chigi, suggella una riconferma che testimonia il valore attribuito alla leadership di Garrone per il futuro dell’importante istituzione scientifica.

L’Istituto Giannina Gaslini, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la ricerca biomedica e l’assistenza sanitaria pediatrica e materno-infantile, si trova in una fase cruciale di evoluzione.

La nomina di Garrone, giunta a distanza di anni dalla sua precedente assegnazione (2020), non è un mero atto formale, ma un segnale di continuità strategica e di fiducia nelle capacità di Garrone di guidare l’Istituto verso nuovi traguardi.

La riconferma riflette la necessità di consolidare le attività di ricerca in aree prioritarie come l’immunologia, l’oncologia pediatrica, le malattie metaboliche rare e le neuroscienze, ambiti in cui l’Istituto Gaslini vanta competenze di eccellenza e un ruolo cruciale nel progresso scientifico.

La leadership di Garrone, con la sua profonda conoscenza del contesto sanitario e della ricerca biomedica, è considerata fondamentale per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, dalla crescente prevalenza di malattie croniche e dalla necessità di sviluppare terapie innovative.

La procedura di nomina, seguendo le normative vigenti, prevede ora la consultazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria, al fine di garantire la massima trasparenza e la partecipazione di tutti gli stakeholder.

L’obiettivo è quello di assicurare che la figura del Presidente sia pienamente rappresentativa degli interessi della comunità scientifica, del personale sanitario e dei pazienti.

La nomina di Edoardo Garrone non è solo una questione di leadership istituzionale, ma rappresenta un investimento nel futuro della ricerca biomedica italiana, un impegno a rafforzare il sistema sanitario nazionale e un riconoscimento del ruolo chiave dell’Istituto Gaslini nel promuovere l’innovazione e la salute dei cittadini.

Si tratta di un capitolo importante per l’istituzione genovese, che continua a contribuire attivamente al progresso della scienza e all’offerta di servizi sanitari all’avanguardia.