Genova, Abbandono di un Cane: Denunciato un Sessantenne

Un atto di irresponsabilità ha scosso la quiete di Genova, portando alla luce una drammatica situazione di abbandono di un cane.

L’animale, legato ad un palo in una zona di Passo Pio Parma, è stato scoperto dalle autorità locali, che hanno prontamente attivato un’indagine per ricostruire la vicenda e identificare il responsabile.

La lettura del microchip, strumento fondamentale per la tracciabilità degli animali domestici, ha permesso di rintracciare un uomo di sessant’anni, residente in via Novella.

Inizialmente ascoltato come testimone, l’uomo è stato successivamente denunciato per il reato di abbandono di animali, un illecito che contrasta con i principi di cura e tutela previsti dalla legislazione a tutela del benessere animale.

Durante l’interrogatorio, l’individuo ha fornito una narrazione che, seppur non giustificativa, offre una possibile spiegazione dei suoi gesti.

L’uomo ha dichiarato di essersi imbarcato su un treno proveniente da Sestri Ponente, con l’intenzione di lasciare il cane nei giardini pubblici di Quinto.

Tuttavia, l’elevato numero di persone presenti nella zona lo avrebbe dissuaso dal suo piano originale, inducendolo a compiere l’azione disdicevole di legare l’animale ad un palo e allontanarsi.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla responsabilità individuale e sul rispetto per la vita animale.

L’abbandono, infatti, non è solo una violazione della legge, ma anche un grave atto di crudeltà che espone l’animale al rischio di incidenti, malattie e sofferenze di ogni genere.

Fortunatamente, in questo caso, il cane è stato ritrovato in buone condizioni fisiche.

È stato immediatamente affidato alle cure del canile locale, dove riceverà l’assistenza veterinaria necessaria e sarà avviato il percorso previsto dalla normativa per la sua protezione, inclusa la ricerca di una nuova famiglia affidabile.

La vicenda sottolinea l’importanza di una maggiore sensibilizzazione sul tema del possesso responsabile di animali domestici, che implica non solo la cura della loro salute e del loro benessere, ma anche l’impegno a non abbandonarli mai, affrontando eventuali difficoltà attraverso canali appropriati come associazioni di volontariato, servizi veterinari e strutture di accoglienza.

La denuncia è un monito per tutti, un invito a riflettere sul significato di convivenza civile e sul dovere di proteggere i più vulnerabili.