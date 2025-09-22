Genova, aggressione al lungomare: venezuelano pestato, indagini in corso

Nel cuore di Genova, un atto di brutale violenza ha scosso la tranquillità del lungomare Lombardo, area vibrante di vita estiva e punto di incontro per residenti e visitatori.

Un uomo di ventisette anni, proveniente dal Venezuela, è stato vittima di un violento pestaggio nella notte tra sabato e domenica, un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e le dinamiche sociali che possono sfociare in atti di aggressione.

L’allarme è scattato quando l’uomo è stato ritrovato privo di sensi, riverso a terra in prossimità di corso Italia.

L’intervento tempestivo del personale del 118, prontamente mobilitato con l’automedica, si è rivelato cruciale: l’applicazione di manovre di intubazione ha garantito la stabilizzazione delle condizioni vitali del ferito, successivamente trasferito in urgenza al Monoblocco, precisamente nella Rianimazione M3 dell’ospedale San Martino.

Le indagini, ora condotte con rigore dai Carabinieri del nucleo radiomobile, si concentrano sull’identificazione e la cattura dei responsabili.

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, integrate dalle testimonianze raccolte sul posto, costituiscono elementi chiave per ricostruire l’accaduto e portare a termine le operazioni di identificazione.

Almeno un soggetto è stato già individuato, ma il quadro complessivo dell’evento rimane ancora da chiarire.

La gravità delle lesioni riportate dalla vittima, che necessita di un intervento chirurgico al volto, è un ulteriore elemento di preoccupazione.

Sebbene le sue condizioni siano considerate serie, al momento non si tratterebbe di pericolo di vita, la prognosi resta tuttavia riservata, in attesa dell’evoluzione clinica e della risposta all’intervento.

La prima ricostruzione degli investigatori suggerisce un contesto di alterco verbale tra due individui, interrotto dall’intervento di un terzo soggetto, che ha materialmente perpetrato l’aggressione.

La motivazione alla base del pestaggio rimane un mistero, aggravato dalle condizioni di coma farmacologico indotto per preservare la vittima, che preclude al momento la possibilità di raccogliere la sua testimonianza.

Questo rende l’inchiesta particolarmente complessa, richiedendo un’approfondita analisi degli elementi disponibili e una paziente opera di ricostruzione degli eventi, al fine di accertare le responsabilità e far luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.

La vicenda solleva anche interrogativi più ampi sulla sicurezza percepita in città e sulla necessità di rafforzare misure di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare la serenità dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili atti di violenza.