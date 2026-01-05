Genova, ancora protagonista: riparte la Msc World Cruise

Quest’anno, Genova si appresta a celebrare un traguardo che consolida la sua posizione di porta d’accesso a un’esperienza di viaggio senza pari: la settima edizione della Msc World Cruise, a bordo della Magnifica.

Più di una semplice crociera, si tratta di un’immersione epica, un viaggio di 132 giorni che abbraccia 46 destinazioni dislocate in ben 33 nazioni, un vero e proprio mosaico culturale e paesaggistico che si estende su quasi la circonferenza terrestre.

La scelta del 5 gennaio come data di partenza, divenuta ormai tradizione consolidata, sottolinea l’impegno di Msc Crociere nel rendere questo evento un appuntamento fisso per gli appassionati di viaggi d’avventura.

L’edizione 2024 si distingue dalle precedenti per la sua ampiezza: 40.000 miglia nautiche (equivalenti a circa 74.000 chilometri) rappresentano una distanza quasi doppia rispetto alla circonferenza del pianeta, offrendo un’opportunità unica per esplorare una varietà di ecosistemi e culture.

A bordo, si riuniranno oltre 2.300 ospiti provenienti da 60 diverse nazionalità, un crogiolo di esperienze e provenienze.

Sebbene la nazionalità tedesca domini il panorama, seguita da francesi, italiani e spagnoli, la diversità a bordo crea un’atmosfera vibrante e inclusiva.

Il profilo tipico dei passeggeri è quello di viaggiatori maturi, spesso pensionati, che hanno la libertà di dedicarsi a un’esperienza di viaggio prolungata e intensiva.

Il percorso, orchestrato dal comandante Piero Sarcinella, veterano di circumnavigazioni, si dispiegherà in una sequenza di tappe emblematiche.

Dopo le soste iniziali a Marsiglia e Barcellona, la Magnifica attraverserà le Colonne d’Ercole, dirigendosi poi verso le isole caraibiche, il canale di Panama e le coste del Guatemala e del Messico.

L’avventura proseguirà con un’immersione nelle meraviglie hawaiane, la suggestiva Polinesia, le isole Samoa e Fiji, per poi abbracciare l’Oceano Pacifico fino alla Nuova Zelanda e all’Australia.

Il percorso prosegue con tappe in Asia, toccando Manila, Taiwan, il Giappone, la Corea, il Vietnam, Singapore, la Malesia, le isole Seychelles, Mauritius e Réunion. L’ultima parte del viaggio circumnaviga il Capo di Buona Speranza, con soste significative a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde, prima di rientrare nel Mediterraneo e concludere l’avventura a Genova il 16 maggio.

Guardando al futuro, Msc Crociere conferma la fiducia nella Magnifica, designandola protagonista delle edizioni del 2027 e 2028, con nuove rotte e un ritorno al transito del canale di Suez nel 2028.

Un’ulteriore evoluzione dell’esperienza di viaggio sarà introdotta dalla prossima estate con l’area esclusiva Yacht Club, che offrirà servizi personalizzati e un maggiordomo dedicato 24 ore su 24, elevando ulteriormente il lusso e la cura del cliente a bordo.

Questo investimento testimonia l’impegno di Msc Crociere nel ridefinire i confini del viaggio di lusso, offrendo un’esperienza indimenticabile e su misura per i suoi ospiti.