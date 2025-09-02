Genova, caduta nel vuoto: indagini sulla morte di Evelinndel

La scomparsa di Evelinndel Moori Chamorro, giovane cittadina peruviana di trent’anni, ha scosso la comunità di Genova, lasciando dietro di sé un velo di dolore e interrogativi.

La sua morte, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a seguito di una tragica caduta dal sesto piano di un condominio nel quartiere San Martino, ha immediatamente innescato un’indagine complessa e delicata.

La madre di Evelinndel, in un doloroso sfogo, ha espresso il suo sgomento, sottolineando il ruolo economico fondamentale che la figlia ricopriva all’interno della famiglia.

Un ruolo che, a suo dire, veniva strumentalizzato dal compagno, Marlo Stephano V.

C.

, attraverso spese e serate che gravavano sulle risorse economiche della giovane donna.

Questa affermazione, se confermata, solleva questioni profonde riguardo alla dinamica della coppia e alle possibili pressioni subite dalla vittima.

L’uomo è attualmente indagato per omicidio preterintenzionale, una qualifica giuridica che riflette la difficoltà di determinare con certezza l’intenzionalità del gesto.

La procura, guidata da inquirenti esperti in casi di particolare sensibilità, ha disposto l’autopsia, affidata al medico legale Davide Bedocchi, con l’obiettivo di accertare le cause precise del decesso e raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.

L’autopsia, oltre a fornire dati oggettivi sulla dinamica della caduta, potrebbe rivelare segni di violenza o elementi che possano chiarire il contesto emotivo e psicologico in cui si è verificato il tragico evento.

L’iscrizione nel registro degli indagati, formalità imprescindibile nel sistema giudiziario italiano, garantisce all’uomo la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, inclusa la nomina di un consulente tecnico.

Gli avvocati Chiara Mariani e Luca Barontini, incaricati di assistere l’indagato, si confronteranno con un caso particolarmente intricato, dove la linea di confine tra incidente, suicidio e omicidio volontario o colposo appare labile.

La vicenda solleva, al di là della specifica indagine, riflessioni ampie e dolorose sulla violenza di genere, sulla pressione economica che può gravare sulle relazioni e sull’importanza di offrire supporto e protezione alle donne vittime di abusi, siano essi fisici, psicologici o economici.

L’eredità di Evelinndel Moori Chamorro, al di là del dolore, deve stimolare un impegno collettivo per prevenire simili tragedie e per garantire a tutti una vita libera dalla paura e dalla sopraffazione.

La giustizia, in questo caso, non sarà solo un atto formale, ma un gesto di profonda umanità.