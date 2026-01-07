Genova conta: Censimento nazionale per le persone senza dimora.

La città di Genova si appresta a partecipare, insieme ad altre tredici metropoli italiane, a un’iniziativa di portata nazionale: la Rilevazione nazionale delle persone senza dimora, promossa dall’Istat e coordinata da fio.

PSD, che si svolgerà dal 26 al 29 gennaio.

Questo non è semplicemente un censimento, ma un’indagine complessa e articolata volta a fornire un quadro dettagliato e veritiero della condizione di chi vive in strada, una realtà spesso marginalizzata e quantificata con dati approssimativi.

L’Assessora Cristina Lodi, in un incontro con rappresentanti del Terzo settore, associazioni di volontariato e Municipi, ha sottolineato l’importanza cruciale di questa rilevazione, definendola una “fotografia notturna” della città, un’istantanea che, al di là della mera quantificazione, mira all’ascolto attivo e alla comprensione profonda delle storie individuali.

La dignità, troppo spesso negata, è il fulcro di questo approccio, poiché i dati raccolti non saranno utilizzati solo per orientare le politiche pubbliche e pianificare i servizi, ma anche per garantire un impiego più efficiente delle risorse, inclusi i finanziamenti europei destinati al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’Assessore Emilio Robotti, con delega ai Servizi Demografici, ha ampliato il quadro, evidenziando come la rilevazione rappresenti uno strumento essenziale per la funzione stessa del Comune.

I Servizi Demografici sono chiamati a fornire una lettura accurata e responsabile della “città reale”, quella che si discosta dalle statistiche convenzionali e che spesso sfugge ai meccanismi di misurazione ordinari.

Questa iniziativa si inserisce in un processo di integrazione dei dati, di miglioramento della qualità delle informazioni e di rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, tessuto sociale e cittadinanza attiva.

Solo attraverso una conoscenza approfondita e disaggregata è possibile costruire politiche pubbliche veramente eque, che rispondano in modo adeguato ai bisogni primari e garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali di chi si trova in condizione di strada.

La partecipazione attiva dei cittadini è un elemento chiave per il successo della rilevazione.

Studenti, operatori sociali, semplici cittadini: chiunque può candidarsi come volontario, contribuendo a trasformare questo momento in una vera e propria azione collettiva.

I volontari saranno formati attraverso incontri dedicati, il primo dei quali è fissato per il 19 gennaio presso i Giardini Luzzati, affiancati da momenti di formazione online.

Organizzati in piccoli gruppi, saranno affiancati da operatori esperti per percorrere le strade dei quartieri, osservare, incontrare e ascoltare le persone senza dimora, raccogliendo non solo dati, ma anche storie e testimonianze.

Il link per la candidatura è disponibile su https://www.tutticontano.

fiopsd.

org/le-14-citta-coinvolte/genova/ e rappresenta un invito concreto a unirsi a questo sforzo comune, contribuendo a restituire voce e visibilità a chi, troppo spesso, vive ai margini della società.