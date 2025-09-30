Genova, diesel Euro 5: slittata la restrizione, approvato il piano qualità dell’aria.

La Giunta regionale ligure ha approvato un atto cruciale che rimodula l’implementazione delle restrizioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Comune di Genova, fissando il 1° ottobre 2026 come data di entrata in vigore, una decisione che riflette un approccio ponderato e pragmatico alla gestione della qualità dell’aria.

Questo slittamento, un anno in più rispetto alle previsioni iniziali del piano emergenziale del 2018, è un elemento chiave del più ampio Piano della Qualità dell’Aria, un documento di pianificazione strategica che, dopo aver superato la rigorosa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è ora destinato all’approfondito esame delle commissioni consiliari regionali e, infine, all’approvazione del Consiglio stesso.

La decisione non è un semplice rinvio, ma il risultato di una valutazione complessa che tiene conto delle dinamiche ambientali e socio-economiche.

Il Piano della Qualità dell’Aria non si limita a quantificare i limiti di emissione, ma introduce un approccio dinamico, prevedendo la possibilità per il Comune di Genova, in alternativa alle ordinanze restrittive, di adottare misure compensative innovative e mirate.

Queste misure, debitamente giustificate e quantificate, dovrebbero garantire una riduzione degli inquinanti in linea con gli stringenti vincoli stabiliti a livello europeo, mitigando così l’impatto sulle attività economiche e sulla mobilità dei cittadini.

L’assessore regionale all’Ambiente, Giacomo Raul Giampedrone, ha giustificato lo spostamento temporale sottolineando la recente entrata in vigore delle restrizioni relative ai veicoli Euro 4, un cambiamento radicale che ha già generato effetti significativi sulla circolazione.

La scelta di attendere e monitorare l’impatto delle misure esistenti, analizzando attentamente i dati raccolti da Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), si rivela una strategia oculata, permettendo di affinare le politiche ambientali sulla base di evidenze concrete.

Il monitoraggio costante delle concentrazioni inquinanti è vitale per valutare l’efficacia degli interventi e, se necessario, apportare modifiche tempestive.

Tuttavia, Giampedrone non ha mancato di sottolineare l’importanza cruciale del rispetto delle misure vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il raggiungimento degli obiettivi europei di qualità dell’aria non è solo una questione di regolamentazione, ma anche di responsabilità collettiva.

Il quadro normativo europeo, a seguito di una condanna a livello comunitario, impone all’Italia e, di conseguenza, al Comune di Genova, il rispetto di precise prescrizioni, evitando così pesanti sanzioni pecuniarie.

L’impegno continuo e condiviso verso una mobilità più sostenibile è essenziale per assicurare un futuro più sano e vivibile per i cittadini, allineando le azioni locali con le priorità ambientali europee e prevenendo ulteriori limitazioni più severe per i veicoli Euro 5.