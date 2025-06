Genova e gli Europei di Scherma: tra sport, arte e Made in Italy

Genova si veste di eleganza e dinamismo in attesa degli Europei di scherma, evento che dal 14 al 19 giugno animerà la città. Un’occasione unica per immergersi nella cultura dello sport e nell’arte fotografica, grazie alla mostra “La Bellezza in un gesto”, ospitata a Palazzo Tursi. L’esibizione, ad accesso libero, offre uno sguardo privilegiato sull’universo della scherma attraverso gli occhi acuti del fotografo Augusto Bizzi.La mostra non è un semplice evento collaterale, ma un tassello fondamentale di un’iniziativa più ampia, concepita per promuovere l’immagine dell’Italia nel panorama internazionale. Un progetto sinergico, nato dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Federazione Italiana Scherma, che ambisce a valorizzare il *made in Italy* sfruttando la potenza evocativa e l’universalità di questo sport. L’accordo strategico coinvolge una rete complessa di attori istituzionali: le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, gli Istituti Italiani di Cultura, e gli Uffici ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). Questo apparato di supporto rafforza la portata dell’iniziativa, permettendo la sua diffusione capillare attraverso i canali più rilevanti.Augusto Bizzi, con la sua maestria, cattura l’essenza della scherma, immortalando non solo l’azione fulminea e la precisione tecnica, ma anche l’emozione, la disciplina e la grazia che la contraddistinguono. Le sue fotografie, già acclamate in mostre internazionali, rappresentano una celebrazione visiva dell’arte della spada, esaltando la complessità di un gesto che racchiude in sé storia, cultura e sportività. L’evento offre ai genovesi, e ai visitatori provenienti da ogni angolo d’Europa (con l’arrivo di 477 atleti provenienti da 42 nazioni), l’opportunità di apprezzare la scherma in una luce nuova, scoprendo la sua intrinseca bellezza e il suo valore come ambasciatore del patrimonio culturale italiano. La mostra si configura quindi come un ponte tra la tradizione sportiva e l’innovazione culturale, un omaggio all’eccellenza italiana e un invito a conoscere più a fondo l’anima dello sport.