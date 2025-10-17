Genova e Plastic Free: Un’Alleanza per una Città Sostenibile

Genova: Un’Alleanza per il Futuro Sostenibile – Istituzioni e Comunità al Lavoro per un Ecosistema Urbano ResilienteIl Comune di Genova e Plastic Free ODV Onlus, un’organizzazione di volontariato leader nella lotta all’inquinamento da plastica con una rete capillare di oltre 1.200 referenti e 250.000 volontari attivi in tutta Italia, hanno formalizzato un’alleanza strategica volta a trasformare il paesaggio urbano e a promuovere una cultura della sostenibilità radicata nella comunità genovese.

L’accordo, siglato a Palazzo Tursi in un incontro tra l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e i rappresentanti di Plastic Free, Valentina Garofalo e Simone Italiano, segna l’inizio di un percorso collaborativo che trascende la semplice gestione dei rifiuti, puntando a una profonda riqualificazione ambientale e culturale.

L’iniziativa nasce dall’approvazione, in giunta comunale, di un Protocollo d’Intesa che definisce un quadro di collaborazione strutturata.

L’assessora Pericu ha sottolineato come questa partnership non sia un mero adempimento amministrativo, ma un investimento cruciale per le generazioni future.

L’obiettivo primario è amplificare l’impatto delle iniziative di Plastic Free, promuovendo una transizione verso modelli di consumo più responsabili e una maggiore consapevolezza ambientale.

La sfida è quella di integrare la sostenibilità non come un’aggiunta, ma come un principio cardine nella pianificazione urbana e nelle politiche comunitarie.

Plastic Free ODV Onlus, con la sua profonda esperienza sul campo, apporterà competenze e risorse umane per sviluppare campagne di sensibilizzazione mirate, eventi di divulgazione scientifica, programmi educativi nelle scuole e progetti di riqualificazione urbana.

L’accordo prevede anche la creazione di piattaforme di co-progettazione in cui i cittadini potranno partecipare attivamente alla definizione delle priorità e alla valutazione dei risultati.

L’approccio partecipativo è considerato un elemento chiave per garantire l’efficacia e la durabilità delle azioni intraprese.

“Questo accordo è un punto di svolta,” ha affermato Valentina Garofalo, referente Plastic Free per Genova.

“Rappresenta un’opportunità unica per co-creare soluzioni innovative e coinvolgere attivamente i cittadini nella cura del nostro ambiente.

” L’ambizione è quella di trasformare Genova in un modello di città sostenibile, un laboratorio vivente di buone pratiche ambientali replicabili in altri contesti urbani.

Simone Italiano ha aggiunto: “Vogliamo che Genova diventi un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità, un esempio di come istituzioni e comunità possano lavorare insieme per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo.

” La visione è quella di creare un ecosistema urbano resiliente, in grado di contrastare gli effetti del cambiamento climatico e di migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini, promuovendo un’economia circolare e un turismo responsabile.

Le prime azioni si concentreranno su interventi mirati a ridurre la produzione di rifiuti plastici, promuovere la raccolta differenziata e incentivare l’uso di alternative ecologiche, con un focus particolare sulla sensibilizzazione dei più giovani, futuri custodi del territorio.