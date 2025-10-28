Genova Global Goals Award: il verde urbano al centro della resilienza.

La quarta edizione del Genova Global Goals Award catalizza l’attenzione su un tema cruciale per il futuro delle città: la valorizzazione del verde urbano come fulcro di resilienza, innovazione e progresso sociale.

Oltre sessanta proposte, provenienti da scuole, imprese, start-up, associazioni, enti pubblici e singoli cittadini, competono per un riconoscimento che va ben oltre un semplice premio.

Si tratta di un’opportunità per dare voce e concreta realizzazione a progetti che ambiscono a trasformare Genova in un modello di sostenibilità e di adattamento al cambiamento climatico.

Quest’anno, il focus è posto sull’“Urban Green Edition”, un approccio che supera la mera estetica per concepire gli spazi verdi come infrastrutture vitali.

Non più semplici elementi decorativi, ma veri e propri sistemi complessi che contribuiscono a mitigare gli effetti del riscaldamento globale, purificare l’aria, incrementare il benessere psico-fisico dei cittadini e preservare la biodiversità urbana.

“Genova guarda avanti, abbracciando la sostenibilità come motore primario di crescita e di un progresso inclusivo”, afferma l’assessora Tiziana Beghin, sottolineando la visione strategica di un’amministrazione impegnata a costruire un futuro più equo e vivibile.

Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio, ne ribadisce l’importanza, esortando a superare le concezioni tradizionali, integrando il verde urbano in una logica di economia circolare, risparmio energetico e rigenerazione urbana.

L’associazione Genova Smart City, con la voce del presidente Nicola Canessa, introduce una prospettiva innovativa: l’integrazione di tecnologie digitali avanzate, dall’intelligenza artificiale alla robotica, per ottimizzare il monitoraggio, la protezione e la gestione degli spazi verdi.

Sensori ambientali, analisi predittive, piattaforme di citizen science: strumenti che consentono di trasformare i dati raccolti in azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria, la gestione delle risorse idriche e la tutela della flora e della fauna locali.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 ottobre.

Il premio non si limita a un riconoscimento simbolico, ma si concretizza nella possibilità per i vincitori di definire un intervento di riqualificazione urbana da realizzare sui territori comunali, attraverso un finanziamento e il supporto diretto dei Municipi.

Si tratta di un’occasione unica per lasciare un’impronta tangibile nel tessuto urbano, promuovendo la creazione di giardini pubblici, l’ampliamento delle aree verdi e la realizzazione di orti didattici, veri e propri laboratori di educazione ambientale e di coesione sociale.

Il Genova Global Goals Award si configura, quindi, come un vero e proprio catalizzatore di cambiamento, un punto di incontro tra visione strategica, innovazione tecnologica e partecipazione civica, per costruire una Genova più verde, più intelligente e più resiliente.

Un laboratorio urbano a cielo aperto, capace di ispirare altre città e di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti.