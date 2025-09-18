Genova, grave incidente: bambino precipita da scuola, sindaca allerta.

Il cordoglio e la mobilitazione istituzionale si sono intensificati a Genova, a seguito del grave incidente che ha visto coinvolto un bambino di sette anni precipitato da un terrazzino all’interno di una scuola nel quartiere Voltri.

La sindaca, Silvia Salis, ha espresso profonda preoccupazione, immediatamente attivando un sopralluogo sul posto per comprendere le dinamiche dell’accaduto e assicurare supporto alla comunità scolastica e, soprattutto, alla famiglia del piccolo.

“Le condizioni del bambino sono estremamente serie,” ha dichiarato la sindaca, riferendo di essere in stretto contatto con i medici del Gaslini, l’ospedale pediatrico genovese dove il bimbo è stato ricoverato e dove attualmente si trova in rianimazione.

La reticenza a fornire ulteriori dettagli riflette la delicatezza della situazione clinica e la necessità di tutelare la privacy dei familiari in un momento di angoscia profonda.

L’evento ha innescato un’immediata reazione a diversi livelli istituzionali.

Oltre al contatto costante con il Gaslini per monitorare l’evoluzione delle condizioni del bambino, la sindaca ha annunciato di aver preso contatto con il padre del piccolo, offrendo sostegno e garantendo la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale.

In segno di vicinanza e per affrontare la questione con la dovuta attenzione, è in programma una comunicazione diretta con il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

L’inchiesta, affidata alla scientifica, è in corso per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla caduta del bambino.

L’attenzione si concentra non solo sulla ricostruzione dei fatti, ma anche sull’analisi delle procedure di sicurezza all’interno della scuola, con particolare riguardo alle aree adibite ai terrazzini e agli spazi esterni fruibili dagli studenti.

L’obiettivo è identificare eventuali lacune o criticità che abbiano contribuito all’incidente e implementare misure correttive per prevenire il ripetersi di simili tragedie.

L’episodio riapre un dibattito cruciale sulla sicurezza degli ambienti scolastici e sulla necessità di garantire spazi esterni adeguati e protetti per i bambini.

Si rende urgente una riflessione più ampia sulle responsabilità e sulle misure di prevenzione da adottare per tutelare la sicurezza dei minori all’interno delle scuole, coinvolgendo non solo le istituzioni, ma anche il corpo docente, il personale scolastico, i genitori e la comunità locale.

La priorità, in questo momento, è sostenere la famiglia del bambino e garantire il massimo impegno per accertare la verità e prevenire future situazioni di pericolo.

La trasparenza e la tempestività delle azioni intraprese saranno fondamentali per ricostruire la fiducia nella scuola e ripristinare un clima di sicurezza e serenità all’interno della comunità scolastica genovese.