Genova in Piazza: Metalmeccanici in Sciopero per Dignità e Futuro

Il vento di Genova, carico di salsedine e di un’aria di profonda insoddisfazione, porta con sé lo striscione che incarna le rivendicazioni di una categoria: “Salario, diritti, dignità: contratto subito!”. Un presidio vibrante, un mosaico di volti segnati dal lavoro e dalla speranza, si concentra nei Giardini Melis di Cornigliano, epicentro di un’onda di protesta che travolge la Liguria e risuona in tutta la nazione.L’agitazione metalmeccanica, un segnale chiaro di un disagio strutturale, si configura come un fronte unito. Dalle grandi fabbriche che plasmano il paesaggio industriale genovese alle piccole e medie imprese che ne costituiscono il tessuto connettivo, i lavoratori si mobilitano. Delegazioni provenienti da La Spezia e Savona rafforzano la manifestazione regionale, promossa con determinazione da Fiom, Fim e Uilm, testimoniando un sentire comune che trascende i confini provinciali.Questo non è solo un atto di richiesta, ma una presa di posizione. Quarant’ore di sciopero, un tempo significativo, accumulato nel corso della vertenza, sottolineano la persistenza delle difficoltà e l’urgenza di una risposta concreta. Il corteo che si muove verso il centro città non è una passeggiata, ma un percorso intriso di risentimento e di una ferma volontà di essere ascoltati.Parallelamente, un’altra voce si alza, quella dei sindacati di base – Usb, Cub e Cobas – che si raccolgono al Varco Portuale di San Benigno. La loro protesta si estende oltre le questioni salariali e contrattuali, abbracciando una critica più ampia delle politiche governative. Il riarmo e la legge sulla sicurezza, percepiti come strumenti di controllo e limitazione delle libertà, diventano elementi centrali della loro contestazione.L’agitazione, che si propaga in tutta Italia, ha inevitabilmente un impatto sul sistema dei trasporti, generando disagi per la popolazione. Nonostante le misure di salvaguardia delle fasce orarie protette, il blocco incide sulla mobilità e testimonia la forza della mobilitazione sindacale.Questa giornata di sciopero è, dunque, un momento cruciale, un crocevia tra rivendicazioni economiche, diritti fondamentali e una riflessione più profonda sul futuro del lavoro e sul ruolo del sindacato in una società in rapida trasformazione. È un grido che chiede non solo un contratto, ma una nuova visione del lavoro, fondata sulla dignità, sulla giustizia e sulla partecipazione.