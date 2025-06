Genova, inchiesta: corruzione, voto e collegamenti alle regionali 2023

L’indagine in corso a Genova, che vede coinvolto l’ex assessore alla Sicurezza Sergio Gambino con accuse di corruzione e violazione del segreto d’ufficio, assume contorni sempre più ampi, estendendosi alle dinamiche delle elezioni regionali liguri del 2023. La vicenda, inizialmente concentrata su presunte irregolarità nell’assegnazione di appalti pubblici, si intreccia ora con la gestione delle procedure elettorali, sollevando interrogativi significativi sulla trasparenza del processo democratico e sul possibile condizionamento da parte di interessi privati.Le accuse, formulate dai sostituti procuratori Federico Manotti e Arianna Ciavattini, convergono attorno alla figura dell’imprenditore Luciano Alessi, attivo nel settore dell’assistenza agli anziani, e alla presunta compiacenza di Gambino nell’agevolare le attività della sua impresa in cambio di tangenti. Oltre a somme di denaro e altri benefici, l’inchiesta rivela una presunta promessa, da parte di Alessi, di garantire la creazione di seggi elettorali all’interno delle sue strutture private, con l’obiettivo di mobilitare il voto favorevole dei familiari degli ospiti. Questa manovra, se confermata, rappresenterebbe una forma di manipolazione elettorale particolarmente insidiosa, in quanto sfrutterebbe una posizione di potere e di fiducia per influenzare l’esito delle elezioni.L’aspetto più inquietante dell’indagine riguarda la collocazione di seggi elettorali itineranti nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) gestite da Alessi. Un’analisi dei 76 seggi volanti attivi durante le elezioni regionali ha rivelato che ben dieci erano situati in strutture sotto il controllo di Alessi, un numero sproporzionato rispetto al totale e che destano forti sospetti. La concentrazione di seggi in queste RSA, che spaziano da Villa Elena a Residenza Villa Regina, passando per Casa Boetto e Villa Albaro, suggerisce una pianificazione mirata a massimizzare l’influenza dell’imprenditore sull’elettorato locale.Particolarmente rilevante è la cronologia dell’inserimento di queste strutture nell’elenco dei luoghi destinati a ospitare i seggi elettorali. Mentre la maggior parte delle sedi risulta consolidata nel tempo, due delle strutture del gruppo Votto-Alessi, la Residenza Villa Amarena e la Comunità alloggio Villetta Amarena, sono state aggiunte in extremis, nell’ottobre 2023, pochi giorni prima del voto. Questa tempistica sospetta alimenta i dubbi su una possibile manipolazione delle procedure elettorali, con l’obiettivo di favorire la candidatura di Gambino e della coalizione di centrodestra.L’inchiesta solleva interrogativi cruciali sulla governance delle elezioni regionali, evidenziando la necessità di rafforzare i controlli e garantire la massima trasparenza nella definizione delle sedi di voto. La vicenda mette in luce la vulnerabilità del sistema democratico di fronte a tentativi di condizionamento da parte di interessi privati e sottolinea l’importanza di tutelare il diritto di voto di ogni cittadino, libero da influenze esterne e pressioni indebite. L’indagine si preannuncia complessa e richiederà un’analisi approfondita delle dinamiche che hanno portato a questa situazione, con l’obiettivo di accertare le responsabilità e ripristinare la fiducia dei cittadini nel processo elettorale.