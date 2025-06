Genova, Inchiesta Provincia: 8 Patteggiamenti e 8 Rinvii a Giudizio

Un’operazione giudiziaria complessa ha concluso con otto patteggiamenti e otto rinvii a giudizio, segnando una tappa significativa nell’inchiesta che ha coinvolto l’ex Provincia di Genova e, successivamente, la Città Metropolitana. L’indagine, originariamente innescata da un esposto presentato dall’allora sindaco Marco Bucci alla Corte dei Conti, ha portato alla luce presunte irregolarità nella gestione dei bilanci tra il 2014 e il 2018, con accuse di contabilizzazione artificiosa che avrebbero gonfiato i valori, occultando una reale situazione finanziaria negativa. L’ammontare complessivo delle discrepanze, secondo l’accusa sostenuta dalla procuratrice Sabrina Monteverde, si attesta sui 23 milioni di euro.L’indagine, condotta congiuntamente dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza, si è concentrata in particolare sulle aliquote delle imposte derivanti dalle assicurazioni di responsabilità civile automobilistica. L’ipotesi accusatoria sostiene che tali imposte siano state contabilizzate in bilancio basandosi su proiezioni teoriche, calcolate in base al numero complessivo di veicoli immatricolati nella provincia, piuttosto che sulla base dei veicoli effettivamente assicurati. Questa pratica, se confermata, avrebbe alterato significativamente la percezione della solidità finanziaria dell’ente, mascherando un deficit strutturale con un bilancio apparentemente in attivo.L’intervento della Corte dei Conti si è rivelato cruciale: l’esposto del sindaco Bucci ha rappresentato il punto di partenza formale dell’azione giudiziaria, innescando una serie di verifiche che hanno portato alla trasmissione degli atti alla Procura. Bucci è stato sentito come testimone, fornendo una corposa documentazione che attestava le sue preoccupazioni e le anomalie riscontrate. La vicenda solleva interrogativi profondi sulla trasparenza e l’affidabilità dei processi di controllo di gestione all’interno di enti pubblici, e sottolinea l’importanza di una gestione finanziaria rigorosa e conforme alle normative vigenti.Gli accordi di patteggiamento e i rinvii a giudizio coinvolgono due ex segretari generali, quattro tecnici amministrativi e due revisori dei conti, evidenziando una responsabilità diffusa all’interno dell’apparato burocratico. La difesa degli imputati è affidata a un team di avvocati di comprovata esperienza, tra cui Giuseppe Sciacchitano, Massimo Boggio, Pietro Bogliolo, Antonio Rubino, Paolo Costa e Luca Rinaldi, che si apprestano a contestare le accuse e a tutelare gli interessi dei propri assistiti. Il procedimento giudiziario si preannuncia complesso e articolato, destinato a far luce sulle dinamiche interne all’ente e a stabilire le responsabilità individuali, con implicazioni potenzialmente rilevanti per la pubblica amministrazione e per la percezione della legalità da parte dei cittadini.