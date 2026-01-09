Genova infiammata: la fiamma olimpica accende la città.

L’attesa culmina a Genova: l’arrivo della fiamma olimpica, messaggera di speranza e spirito sportivo, ha infiammato il cuore della città, segnando un tassello significativo nel percorso verso Milano-Cortina 2026.

Un evento di portata nazionale, capace di mobilitare migliaia di persone, cittadini e visitatori, desiderosi di assistere a un momento simbolico di grande impatto emotivo.

La torcia, custode di una storia millenaria e simbolo di pace, ha danzato attraverso le strade genovesi, affidata a un corteo di tedofori esemplari, eroi dello sport che hanno incarnato il valore della dedizione e del sacrificio.

Tra questi, figure emblematiche come Vanni Oddera, leggenda del canottaggio, e Linda Cerruti, campionessa di sci alpino, hanno contribuito a rendere l’esperienza ancora più solenne e coinvolgente.

Il percorso, accuratamente tracciato, ha saputo coniugare l’importanza storica e il fascino paesaggistico della città.

Dalle maestose porte medievali, come Porta Soprana, al fulgore architettonico di Palazzo Ducale, fino alla spiritualità della cattedrale di San Lorenzo, la fiamma ha illuminato luoghi iconici, narrando una storia di resilienza e identità.

Il suo viaggio, iniziato nel levante ligure, ha abbracciato un territorio ricco di bellezza e significato.

Dalle romantiche albe delle Cinque Terre, con la celebre “Via dell’Amore”, alle raffinate atmosfere di Chiavari, Rapallo e Portofino, la fiamma ha assorbito l’essenza di una regione autentica e vibrante.

Il passaggio attraverso la pittoresca spiaggia di Boccadasse, con i suoi casetti colorati e il profumo di salsedine, ha offerto uno spettacolo indimenticabile, un omaggio alla tradizione marinara genovese.

L’accoglienza al Porto Antico, cuore pulsante della città, ha trasformato la calata Mandraccio in un villaggio olimpico temporaneo, un luogo di festa e condivisione.

Il villaggio, sostenuto da Coca-Cola, ha offerto intrattenimento per tutte le età, con attività ludiche e sportive, spazi dedicati alle istituzioni locali e aree per gli interventi di atleti e rappresentanti del territorio.

L’affluenza, straordinaria, testimonia l’entusiasmo e l’attaccamento dei genovesi ai valori olimpici, che incarnano l’eccellenza, il rispetto e l’inclusione.

Figure istituzionali come la sindaca Silvia Salis, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, presenti all’evento, hanno sottolineato l’importanza di questa tappa come preludio a un evento globale che vedrà l’Italia protagonista.

Un momento per guardare al futuro con ottimismo e determinazione, riaffermando l’impegno verso l’eccellenza sportiva e la promozione dei valori olimpici nel territorio ligure e nazionale.

La fiamma, ora giunta a destinazione, continua il suo percorso, portando con sé la passione e la speranza di un’intera nazione.