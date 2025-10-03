Genova, liberati i manifestanti in Egitto: finalmente buone notizie.

L’attesa si è finalmente concretizzata nel tardo pomeriggio, con la comunicazione ufficiale riguardante le condizioni dei due manifestanti genovesi, Pietro Nivoi e José Queirolo, trattenuti in territorio egiziano in seguito all’occupazione dei binari della stazione ferroviaria Principe di Genova.

La situazione, a lungo nebulosa, è stata chiarita grazie ai contatti diretti intercorsi tra il responsabile nazionale dell’Usb Francesco Staccioli, la Farnesina e la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha svolto un ruolo di mediazione cruciale.

Secondo le informazioni fornite, sia Pietro Nivoi che José Queirolo si trovano in buone condizioni di salute.

Pietro, in particolare, ha ricevuto la visita del console italiano e ha potuto comunicare personalmente, esprimendo gratitudine per l’impegno profuso per il suo rilascio.

La possibilità di un contatto diretto, seppur limitato, ha offerto un sollievo significativo per i familiari e per l’intera comunità coinvolta.

José, pur non avendo ancora potuto trasmettere un messaggio, è anch’egli stato confermato in buone condizioni.

L’assenza di comunicazioni da parte sua è attribuita probabilmente a complessità logistiche e procedurali in atto presso le autorità egiziane, ma la sua salute non desta preoccupazioni immediate.

La Farnesina sta ora predisponendo le procedure per il rientro dei due manifestanti, stimando un termine di 72 ore.

Questa tempistica, tuttavia, dovrà tenere conto dell’osservanza dello Shabbat, giorno di riposo per la comunità ebraica, che limita le attività legali e amministrative in Egitto.

L’impatto dello Shabbat sulla logistica del rientro rappresenta una variabile complessa che necessita di una gestione attenta per evitare ulteriori ritardi.

L’imminente conclusione dell’evento, con la graduale e pacifica dispersione dei manifestanti dalla stazione ferroviaria, testimonia la convergenza di sforzi diplomatici e l’auspicio di una rapida risoluzione della vicenda.

L’episodio solleva interrogativi significativi sul diritto di protesta, sui limiti dell’azione diretta e sulla necessità di canali di comunicazione efficaci tra le istanze popolari e le istituzioni governative, sia a livello nazionale che internazionale.

Il rilascio dei manifestanti, al di là della sua immediatezza, diventa un’occasione per riflettere sulla complessità delle relazioni internazionali e sulla responsabilità di ciascuno nel promuovere il dialogo e il rispetto dei diritti umani.