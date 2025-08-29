Genova: Magazzini apre le porte per aiuti umanitari a Gaza

La Compagnia Unica di Magazzini (CULMV) a Genova ha concesso uno spazio significativo, precedentemente dedicato ai camalli, per accogliere un’ondata di aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Music for Peace, vede la CULMV trasformare temporaneamente un’area di lavoro in un centro di raccolta e stoccaggio, in attesa del carico sui mezzi navali che domenica salperanno dal porto ligure.

La necessità di un luogo di stoccaggio era diventata urgente per Music for Peace, e la risposta della CULMV testimonia un profondo senso di solidarietà e responsabilità sociale.

Da oltre ventiquattro ore, i soci della CULMV, affiancati da delegati sindacali – in particolare, coordinati da Luca Franza, figura chiave di Filt-Cgil – si sono attivati come volontari, impegnati in un lavoro logistico complesso e delicato.

L’impegno non è solo gestuale, ma concreto: la dedizione dei portuali e dei delegati si traduce in un’organizzazione efficiente, sfruttando al meglio le risorse e le competenze interne alla Compagnia.

La sala, un tempo cuore pulsante delle operazioni di movimentazione merci, è ora colma di decine di scatoloni contenenti generi alimentari di prima necessità.

L’imponenza di questo quantitativo sottolinea l’entità della crisi umanitaria che affligge Gaza e l’importanza dell’iniziativa.

Al di là della mera assistenza materiale, questo gesto rappresenta un atto di impegno politico e morale.

La CULMV, attraverso la sua rete di soci e delegati, riconosce la propria connessione con una causa più ampia, un impegno che trascende i confini geografici e politici.

L’iniziativa si radica in una visione di giustizia e solidarietà globale, riconoscendo che le sofferenze di una comunità, a migliaia di chilometri di distanza, impattano sulla coscienza collettiva e richiedono una risposta concreta.

La collaborazione tra Music for Peace e la CULMV evidenzia come la cooperazione tra organizzazioni non governative e realtà lavorative possa generare un impatto significativo, fornendo un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di estrema vulnerabilità e sostenendo, al contempo, valori fondamentali di umanità e compassione.