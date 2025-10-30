Genova, occupazioni scolastiche: Bucci chiede un cambio culturale

L’eco degli eventi recenti, le occupazioni scolastiche a Genova, risuonano come un campanello d’allarme che interpella l’intera comunità educante.

Di fronte a tali manifestazioni, il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, sottolinea con fermezza la necessità di un messaggio chiaro e inequivocabile rivolto alle nuove generazioni: l’abbandono categorico di qualsiasi forma di violenza.

Non si tratta semplicemente di reprimere un atto, ma di promuovere un cambio di paradigma culturale, un investimento nel futuro che vada al di là della formazione professionale.

L’istruzione, infatti, non si limita all’acquisizione di competenze tecniche o disciplinari; essa è, o dovrebbe essere, un percorso di crescita personale e civica, un laboratorio di convivenza in cui i giovani imparano a gestire le proprie frustrazioni, a esprimere le proprie opinioni in modo costruttivo e a rispettare il diverso.

Impedire a un giovane di studiare, o soffocare la sua capacità di esprimersi, equivale a negare un diritto fondamentale e a privarlo di strumenti essenziali per affrontare le sfide della vita.

Il Presidente Bucci, rievocando la sua esperienza giovanile, ci ricorda che anche in passato si sono verificate situazioni di tensione e di protesta.

Tuttavia, egli evidenzia come la risposta non possa essere la repressione, ma piuttosto l’offerta di alternative positive, di spazi di dialogo e di ascolto, di opportunità per incanalare l’energia giovanile in progetti costruttivi.

La vera sfida, dunque, non è quella di giudicare o stigmatizzare un gesto, ma di comprendere le cause profonde che lo hanno generato.

Cosa spinge i giovani a occupare una scuola? Quali sono le loro aspirazioni, le loro paure, le loro frustrazioni? Quali sono i bisogni che non vengono soddisfatti?È necessario creare un ambiente in cui i giovani si sentano ascoltati, compresi e valorizzati.

È necessario offrire loro modelli positivi di comportamento, opportunità di crescita personale e professionale, spazi di partecipazione attiva alla vita sociale e politica.

La formazione non può limitarsi a fornire conoscenze e competenze; deve anche promuovere valori come il rispetto, la tolleranza, la solidarietà, la giustizia.

Deve insegnare ai giovani a essere cittadini responsabili, capaci di contribuire al benessere della collettività.

Il rispetto della libertà altrui rappresenta il fondamento di una convivenza civile armoniosa.

La mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro.

Questa semplice constatazione racchiude un principio fondamentale di convivenza democratica che deve essere interiorizzato da ogni individuo, in particolare dai giovani che rappresentano il futuro della nostra società.

Promuovere questa consapevolezza significa investire in un futuro di pace, di giustizia e di progresso.