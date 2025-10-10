Genova, Operazione Antidroga: 80 Agenti e Unità Cinofila in Campo

Nell’ambito di un’azione coordinata e su larga scala, la Polizia Locale di Genova ha avviato nelle prime luci dell’alba una complessa operazione antidroga, mirata a contrastare un sistema di spaccio radicato e capillare nel tessuto urbano.

L’imponente dispositivo, che vede coinvolti oltre ottanta agenti e l’unità cinofila specializzata nella localizzazione di sostanze illecite, si è dispiegato in diverse zone strategiche del capoluogo ligure.

L’intervento, frutto di un’accurata pianificazione protrattasi per diversi mesi, si inserisce in un quadro più ampio di strategia di sicurezza urbana, volta a tutelare la salute pubblica e a ripristinare la legalità in aree particolarmente vulnerabili.

L’operazione, che si preannuncia di rilevanza significativa, rappresenta un tentativo deciso di disarticolare le dinamiche criminali legate al traffico di stupefacenti, spesso intrecciate con fenomeni di microcriminalità e sfruttamento della vulnerabilità sociale.

Le misure cautelari in corso di esecuzione mirano a colpire non solo i presunti esecutori materiali, ma anche gli eventuali responsabili di secondo livello, quelli che gestiscono le risorse finanziarie e il coordinamento delle attività illecite.

L’attenzione della Polizia Locale si è concentrata su aree con un’alta concentrazione di attività commerciali e residenziali, dove, secondo le informazioni raccolte, si sarebbero sviluppati focolai di spaccio.

L’utilizzo dell’unità cinofila ha consentito di individuare e sequestrare ingenti quantità di sostanze stupefacenti, diversificate per tipologia e destinate a un vasto bacino di consumatori.

L’amministrazione comunale, consapevole della delicatezza e della complessità del fenomeno, ha espresso il proprio sostegno alle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di un approccio integrato, che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche la collaborazione dei cittadini e delle associazioni del territorio.

La lotta allo spaccio di droga rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione, che intende rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, migliorare l’illuminazione pubblica e promuovere iniziative di prevenzione e riabilitazione rivolte alle fasce più deboli della popolazione.

Ulteriori dettagli e i risultati concreti dell’operazione saranno comunicati nelle prossime ore, al fine di garantire la massima trasparenza e informare la cittadinanza sull’impegno costante delle istituzioni nella tutela della sicurezza e della legalità.

L’azione si pone come segnale forte per contrastare la degradazione urbana e restituire ai cittadini un ambiente più sicuro e vivibile.