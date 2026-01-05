Genova piange Emanuele Galeppini: il talento del golf torna a casa

Il ritorno a Genova di Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf strappato alla vita nella tragedia di Crans-Montana, ha suscitato un profondo cordoglio cittadino.

La salma del sedicenne, promessa del golf italiano e fervente tifoso del Genoa, è giunta in città a bordo di un veicolo dell’azienda Asef, un gesto che sottolinea la partecipazione della comunità nel lutto.

Ad adornare il carro funebre, corone ufficiali provenienti dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, testimonianza del riconoscimento e del dolore delle istituzioni.

Un omaggio speciale, un cuscino di fiori con i colori rossoblu, esprimeva la sua passione per la squadra di calcio, un elemento centrale della sua identità giovanile.

L’auto, lenta e solenne, era seguita dalla vettura che trasportava i genitori, il nucleo familiare dilaniato da una perdita improvvisa e incommensurabile.

Il tragitto verso Genova, percorso con la massima solennità, ha visto una folla discreta ma commossa assistere al passaggio del corteo.

Un velo di tristezza ha avvolto la città, un sentimento condiviso da chi aveva conosciuto Emanuele, chi ne aveva ammirato le capacità sportive e chi, semplicemente, si è sentito toccato dalla sua giovane età e dal destino crudele che lo ha colpito.

Milano, città di transito, ha accolto la salma con la presenza del Governatore Marco Bucci e dell’Assessore alla Protezione Civile Giampedrone, simboli di un cordoglio che si estende oltre i confini regionali.

La destinazione finale, la cappella interna al Policlinico San Martino, un luogo di cura e di speranza, contrasta amaramente con la profonda disperazione del momento.

Qui, la sindaca di Genova, Silvia Salis, e l’assessore regionale Massimo Nicolò si sono uniti al dolore della famiglia e della comunità.

La scorta delle moto della Polizia Locale ha accompagnato il corteo funebre fino alla chiesa, un atto di rispetto e un tentativo di garantire la massima dignità al momento del lutto.

Questo evento, tragico e inatteso, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva di Genova, ricordandoci la fragilità della vita e l’importanza di celebrare ogni momento con passione e gratitudine.

La scomparsa di Emanuele Galeppini è più di una perdita personale per la sua famiglia; è una perdita per tutta la Liguria, per il mondo del golf e per tutti coloro che credevano nel suo talento e nel suo futuro.