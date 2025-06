Genova Quarto: Operai Occupano un Cantiere, Protesta Disperata

A Genova Quarto, l’ennesima spaccatura nel tessuto del sistema delle costruzioni si manifesta con l’occupazione di un cantiere in via 5 Maggio. Un gruppo di nove operai edili, privi di reddito da mesi, ha preso possesso dell’area destinata alla realizzazione di un supermercato e di un campo di calcio, in un gesto di disperazione che solleva interrogativi urgenti sulle dinamiche degli appalti e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.Federico Pezzoli, segretario generale della Fillea Cgil di Genova, definisce l’episodio una dolorosa conferma delle ombre che gravano sul settore. La protesta, iniziata mercoledì, mette in luce una realtà in cui la frammentazione delle responsabilità e la proliferazione di subappalti creano un terreno fertile per pratiche poco trasparenti e per l’elusione degli obblighi contrattuali. Il risultato è una “giungla” di intermediazioni dove la serietà e l’affidabilità delle imprese diventano variabili incerte.La situazione specifica degli operai coinvolti è paradigmatica di un problema strutturale. Questi lavoratori erano impiegati da una ditta in subappalto, un’entità che, operando a Genova, avrebbe dovuto regolarizzare le posizioni dei dipendenti presso la Cassa edile locale. Un adempimento cruciale, non rispettato, che ha contribuito all’accumulo di debiti e all’aggravarsi della situazione. L’assenza di un’adeguata gestione amministrativa e la mancanza di trasparenza hanno privato i lavoratori di un diritto fondamentale: il reddito.L’occupazione del cantiere è stata la risposta disperata di uomini e donne messi di fronte alla precarietà e all’incertezza del futuro. L’intervento del sindacato, sollecitato dagli operai, ha evidenziato una profonda amarezza e un senso di abbandono. Serafino La Rosa e Lorenzo Leandri, esponenti della Fillea, sottolineano come questa non sia un’anomalia, ma un fenomeno ricorrente nel tessuto produttivo genovese. L’impossibilità del capocantiere di gestire la situazione ha portato alla chiamata delle forze dell’ordine, mentre si cercavano soluzioni diplomatiche. L’esito delle trattative, per quanto provvisorio, ha visto l’azienda committente assumersi direttamente la responsabilità di saldare le spettanze dovute ai lavoratori. Un impegno che il sindacato si è reso disponibile a monitorare, consapevoli che la soluzione definitiva richiede un ripensamento profondo del sistema degli appalti, con un maggiore controllo sull’attività delle imprese e una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori. L’episodio, inoltre, riaccende il dibattito sull’importanza del quorum nei referendum sugli appalti, un meccanismo che avrebbe potuto, secondo Pezzoli, fornire strumenti più efficaci per contrastare le pratiche irregolari e garantire una maggiore trasparenza nel settore. In definitiva, la protesta di Genova Quarto è un campanello d’allarme che richiede un’azione concreta per scongiurare il rischio di un’ulteriore erosione dei diritti dei lavoratori e per ricostruire un settore delle costruzioni basato sulla legalità, sulla trasparenza e sulla responsabilità sociale.