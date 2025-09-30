Genova: Rallentamenti nella raccolta rifiuti, appello alla differenziata

Genova, città di mare e storia, si trova ad affrontare una sfida complessa nella gestione dei propri rifiuti urbani.

Amiu, la società municipalizzata responsabile della raccolta e dello smaltimento, comunica che la regolare erogazione del servizio di raccolta indifferenziata potrebbe subire rallentamenti nella settimana corrente e, con elevata probabilità, anche in quella successiva.

È fondamentale chiarire che le criticità odierne non derivano da una carenza di efficienza nel servizio prestato da Amiu, ma da una serie di problematiche emergenti a livello impiantistico.

Il nodo cruciale risiede nella capacità di ricezione degli impianti di trattamento e smaltimento esterni, infrastrutture essenziali per la corretta gestione del flusso di rifiuti prodotto dalla città.

Questi impianti, soggetti a vincoli normativi, manutenzioni programmate e a volte, imprevisti tecnici, presentano al momento una capacità di assorbimento inferiore rispetto alle necessità, con una carenza stimata di circa 1.000 tonnellate settimanali.

Questa discrepanza tra produzione e capacità di smaltimento indifferenziato si traduce, potenzialmente, in un accumulo di rifiuti e in ritardi nello svuotamento dei cassonetti stradali, con un impatto visibile sulla qualità urbana e sulla vivibilità dei quartieri.

Amiu, consapevole della delicatezza della situazione, sta attuando soluzioni organizzative e ottimizzando i percorsi di raccolta, ma la risoluzione definitiva richiede un approccio sistemico che coinvolga non solo la società municipalizzata, ma anche le autorità di regolamentazione, i gestori degli impianti esterni e, soprattutto, la cittadinanza.

In questo contesto, la collaborazione dei genovesi si rivela imprescindibile.

Amiu lancia un appello alla responsabilità, invitando tutti a intensificare l’impegno nella raccolta differenziata.

Questo gesto, apparentemente semplice, rappresenta un contributo concreto per ridurre il volume di rifiuti indifferenziati da smaltire, alleggerendo la pressione sugli impianti saturi e contribuendo a preservare l’ambiente.

La differenziata non è solo un obbligo, ma una risorsa, un modo per trasformare i rifiuti in nuove materie prime, promuovendo un’economia circolare e riducendo l’impatto ambientale.

Si tratta di un investimento nel futuro della città, un impegno condiviso per un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile e resiliente, capace di affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

L’efficacia del servizio di raccolta rifiuti, pertanto, è legata alla consapevolezza e alla partecipazione attiva di ogni cittadino.