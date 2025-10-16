Genova, Scandalo Patenti: Rete di Frode Sotto Copertura

L’architettura della legalità nel sistema di abilitazione alla guida è stata profondamente scossa da una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Tribunale di Genova, rivelando una sofisticata rete di frode finalizzata a concedere patenti di guida a cittadini stranieri.

L’organizzazione, presieduta da Salvatore Ventura, 60enne, figura chiave indagata e condannata a oltre sette anni di reclusione, ha operato con una precisione quasi ingegneristica, minando l’integrità del processo di valutazione e mettendo a rischio la sicurezza stradale.

L’inchiesta, orchestrata dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha svelato un modello criminale caratterizzato da una spietata logica di profitto.

Ventura, secondo l’accusa, percepiva una remunerazione di circa duemila euro per ogni candidato “abilitato” in maniera illegittima, trasformando un servizio pubblico essenziale in una fonte di guadagno illecito.

Il meccanismo fraudolento era complesso e tecnologicamente avanzato.

I candidati, ignari o compiacenti, venivano equipaggiati con microcamere nascoste e auricolari, strumenti che collegavano direttamente loro con un “suggeritore” esterno, il quale veicolava le risposte corrette durante l’esame.

La presenza di un titolare di autoscuola a Pegli, condannato a tre anni e dieci mesi, evidenzia come l’organizzazione si fosse infiltrata e strumentalizzata anche istituzioni che avrebbero dovuto garantire l’equità e la correttezza delle procedure.

Il coinvolgimento di impiegate delle autoscuole e di numerosi candidati, anch’essi condannati, estende la responsabilità a un ampio spettro di attori, dimostrando la pervasività della corruzione.

L’indagine non si è limitata alla scoperta dell’organizzazione principale, ma ha permesso anche alla Polizia Stradale di individuare casi isolati di frode, confermando una tendenza più ampia di compromissione dell’onestà del sistema.

Un episodio particolarmente emblematico, e paradossalmente rocambolesco, ha visto un candidato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un auricolare rimasto incastrato nel condotto uditivo, un dettaglio che, al di là dell’immediata preoccupazione per la sua salute, sottolinea l’assurdità e i rischi a cui si esponevano i partecipanti a questa attività illegale.

L’evento solleva interrogativi cruciali sull’efficacia dei controlli, sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e sulla formazione del personale coinvolto nei processi di abilitazione alla guida.

Il caso di Genova rappresenta una ferita alla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e pone l’imperativo di un profondo ripensamento delle procedure, affinché la patente di guida rimanga un certificato di competenza e responsabilità, e non un documento ottenibile attraverso la corruzione e l’inganno.

La sentenza del Tribunale di Genova, pur rappresentando una vittoria per la giustizia, è solo il primo passo verso un rinnovamento radicale del sistema, un sistema che deve tutelare la sicurezza di tutti.