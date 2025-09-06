Genova, scontro Autobus-Auto: Due Feriti Gravi a Buenos Aires

Alle prime luci dell’alba, una collisione tra un autobus di linea dell’Azienda Movsa Trasporti (Amt) e un’autovettura ha scosso la quiete di Genova, precisamente all’intersezione cruciale tra Corso Buenos Aires e Corso Torino.

L’impatto, la cui dinamica è attualmente al vaglio degli inquirenti, ha lasciato due persone con ferite di grave entità, innescando una complessa operazione di soccorso e creando disagi significativi per la viabilità cittadina.

La scena presentava un quadro drammatico: la vettura, compromessa strutturalmente, intrappolava il suo conducente, richiedendo l’intervento specializzato dei Vigili del Fuoco.

Con delicatezza e precisione, i soccorritori hanno utilizzato attrezzature idrauliche per estrarre l’uomo dalle lamiere deformate, affidandolo poi immediatamente a un team medico avanzato.

Parallelamente, l’autista dell’autobus, anch’egli versava in condizioni preoccupanti, necessitando di un’assistenza immediata.

Due ambulanze e un’automedica si sono prontamente recate sul luogo dell’incidente, stabilizzando le condizioni dei feriti e provvedendo al loro trasporto d’urgenza al Reparto di Traumatologia dell’Ospedale San Martino.

Entrambi i conducenti sono stati classificati in codice rosso, indicando la gravità delle loro lesioni.

