Genova Smart City: al via il corso per la città del futuro.

Genova al centro dell’innovazione urbana: quinta edizione del corso di perfezionamento “Smart City”L’Università di Genova, in sinergia con l’Associazione Genova Smart City, lancia la quinta edizione di un corso di perfezionamento dedicato alla progettazione e implementazione di soluzioni innovative per la città del futuro.

Un’iniziativa di spicco che, il 27 febbraio a Palazzo Tursi, presenterà al pubblico i risultati concreti dei lavori degli allievi, offrendo uno sguardo privilegiato sulle sfide e le opportunità che definiscono l’evoluzione urbana contemporanea.

Il successo del corso, testimoniato dalle 23 iscrizioni – un incremento significativo rispetto alle edizioni precedenti – sottolinea l’interesse crescente per un approccio multidisciplinare e orientato al futuro nella gestione del territorio.

“Questo corso rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee”, afferma l’assessora comunale all’Urbanistica e Smart City, Francesca Coppola, “un crocevia di competenze che unisce studenti, professionisti e tecnici della pubblica amministrazione, creando un ecosistema di apprendimento multigenerazionale stimolante e ricco di spunti innovativi.

“L’evento inaugurale, patrocinato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova, ha visto la partecipazione di Renata Paola Dameri, coordinatrice scientifica del corso e delegata del Rettore alla Smart City, Nicola Canessa, presidente dell’Associazione Smart City, e Federica Alcozer, vicepresidente.

La presentazione pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, si propone di raccogliere e interpretare le proposte emergenti dal corso, focalizzandosi sulle esigenze dei cittadini e sulle competenze dei professionisti del settore.

I *project work* realizzati dagli allievi saranno analizzati per identificare soluzioni concrete e replicabili, contribuendo a plasmare una visione condivisa della città intelligente.

La struttura del corso è articolata in sei moduli tematici, guidati da docenti universitari di eccellenza, che intersecano discipline come la governance territoriale, la pianificazione strategica, l’innovazione tecnologica e il design urbano.

L’obiettivo è generare un impatto positivo su diversi fronti: dalla sostenibilità ambientale alla crescita economica, dalla promozione della coesione sociale alla modernizzazione delle infrastrutture.

Ogni modulo affronta sfide specifiche, esplorando soluzioni per ottimizzare la mobilità urbana, migliorare la qualità dell’aria, valorizzare il patrimonio culturale, rafforzare il senso di comunità e promuovere una gestione efficiente delle risorse.

Il corso mira a formare professionisti capaci di tradurre le complesse dinamiche urbane in progetti concreti, ponendo al centro le esigenze dei cittadini e contribuendo a costruire una città più vivibile, inclusiva e resiliente.