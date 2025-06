Genova, una giunta al femminile: rottura e nuove sfide.

La composizione della nuova giunta comunale di Genova rappresenta un punto di rottura con le precedenti amministrazioni, segnando un’inedita presenza femminile che va oltre la mera conformità a quote di genere. La Sindaca Silvia Salis, nel presentare la sua squadra, ha sottolineato come la ricerca attiva di competenze specifiche, e non la semplice necessità di colmare vuoti, abbia reso possibile l’individuazione di una pluralità di profili femminili altamente qualificati, capaci di apportare un contributo significativo alla gestione della città. Un impegno che si traduce in una governance improntata a precisione e efficienza, come evidenziato dai tempi ristretti dedicati alla formazione della giunta stessa.La distribuzione delle deleghe riflette una visione strategica orientata a rispondere alle sfide complesse che Genova si trova ad affrontare. L’assegnazione di incarichi cruciali a figure femminili, come Tiziana Beghin al Commercio, Turismo e Marketing Territoriale, evidenzia la volontà di rilanciare l’attrattività della città, valorizzando il suo patrimonio culturale e promuovendo un’immagine innovativa e inclusiva. Rita Bruzzone, Assessora a Scuola, Diritto all’Istruzione e Politiche di Genere, assume un ruolo chiave nella promozione dell’equità di opportunità e nella lotta contro le disuguaglianze, ponendo al centro l’attenzione sui diritti di ogni cittadino. Francesca Coppola, Assessora all’Urbanistica e Smart City, si occuperà di plasmare il futuro della città, integrando principi di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, con un focus particolare sulla “città dei 15 minuti”, un modello di vita urbana che mira a ridurre gli spostamenti e a favorire la creazione di comunità più coese.La presenza di Massimo Ferrante ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, sottolinea l’importanza di investimenti infrastrutturali mirati e una gestione efficiente delle emergenze, mentre Cristina Lodi, Assessora al Welfare, si concentrerà sulla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione alle famiglie, agli anziani e alle persone con disabilità. Giacomo Montanari, Assessore alla Cultura, avrà il compito di valorizzare il ricco patrimonio artistico e culturale della città, promuovendo l’accesso alla cultura per tutti i cittadini. Emilio Robotti, Assessore alla Mobilità Sostenibile e Rapporti Sindacali, si occuperà di sviluppare un sistema di trasporto pubblico efficiente e accessibile, garantendo al contempo un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali.Davide Patrone, Assessore a Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica, sarà responsabile della gestione del patrimonio immobiliare comunale e della promozione di politiche abitative inclusive, mentre Silvia Pericu, Assessora all’Ambiente, si concentrerà sulla gestione dei rifiuti e sulla transizione verso un’economia circolare. Alessandro Terrile, Vicesindaco e Assessore al Bilancio e Sviluppo Economico Sostenibile, avrà un ruolo cruciale nella gestione delle risorse finanziarie comunali e nella promozione di un modello di sviluppo economico che concili crescita e tutela dell’ambiente. Infine, Arianna Viscogliosi, Assessora alla Sicurezza e Polizia Locale, si occuperà di garantire la sicurezza dei cittadini e di contrastare la criminalità. La giunta Salis, dunque, si presenta come un organismo dinamico, attento alle esigenze della comunità e proiettato verso il futuro, con un forte impegno per l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione sociale.