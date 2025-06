Genova, via libera a 50 milioni per la nuova diga foranea del porto.

Il Governo italiano ha recentemente sancito un atto di cruciale importanza per Genova e per l’intero ecosistema portuale nazionale, attraverso un decreto legge omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri. La decisione, formalizzata con la previsione di un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2026 e ulteriori 92,8 milioni per il 2027, mira a sbloccare e accelerare l’avvio della fase B dei lavori relativi alla nuova diga foranea del porto di Genova. La notizia, comunicata dal viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, testimonia un impegno concreto per superare potenziali intoppi e garantire il rispetto dei tempi previsti.Questa iniziativa non si configura semplicemente come un intervento infrastrutturale, ma rappresenta una visione strategica a lungo termine per il futuro della logistica italiana. La nuova diga foranea si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione e potenziamento del porto di Genova, uno dei principali hub commerciali del Mediterraneo e un elemento chiave per la crescita economica del Paese. La sua realizzazione è funzionale a incrementare la capacità di movimentazione delle merci, migliorare l’accessibilità per le navi di grandi dimensioni e, conseguentemente, rafforzare la competitività dell’Italia a livello globale.L’investimento previsto, oltre a garantire l’evoluzione strutturale della diga, avrà un impatto significativo sull’indotto economico e sociale. Si prevede la creazione di nuove opportunità di lavoro, sia dirette che indirette, e un potenziamento delle competenze professionali nel settore portuale e marittimo. La modernizzazione delle infrastrutture, inoltre, favorirà l’adozione di tecnologie innovative e processi più efficienti, contribuendo a ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale.La decisione di accelerare i tempi di realizzazione sottolinea l’importanza strategica del porto di Genova per l’Italia, soprattutto in un contesto geopolitico complesso e caratterizzato da crescenti sfide alla catena logistica internazionale. Il progetto della nuova diga foranea, lungi dall’essere un’opera isolata, si integra con la necessità di sviluppare una rete portuale nazionale più resiliente e capace di rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. Il Governo, con questo atto, ribadisce la volontà di sostenere lo sviluppo infrastrutturale del Paese e di investire nel futuro della sua economia.