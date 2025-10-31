Genova Voltri: Inchiesta sulla caduta del bambino, indagati scolastici.

L’inchiesta sulla tragica caduta del bambino di sette anni a Genova Voltri, avvenuta il 18 settembre, si fa via via più complessa e coinvolge figure chiave dell’istituzione scolastica, a seguito di un’ispezione ministeriale disposta dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

La relazione tecnica, ora in possesso della Procura di Genova guidata dalla sostituta Patrizia Petruzziello, evidenzia lacune significative nell’organizzazione e nella supervisione del servizio educativo, preludendo a una serie di iscrizioni nel registro degli indagati.

L’indagine si concentra specificamente sul reato di abbandono di minore, aggravato dalle gravissime lesioni riportate dal piccolo, frequentatore del polo Res dedicato ai bambini con bisogni educativi speciali.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe rimasto incustodito per un venti minuti, sufficienti a permettergli di accedere a una rampa di scale e raggiungere il terrazzo del secondo piano, da cui è precipitato.

Un aspetto cruciale dell’inchiesta verte sull’analisi delle dinamiche che hanno portato alla perdita di controllo sul bambino.

Nonostante l’assenza dell’insegnante diretto, la struttura scolastica garantiva, almeno sulla carta, una dotazione di personale superiore al numero di alunni presenti.

Tuttavia, le indagini si concentrano sulla qualità di tale presenza, sulla formazione specifica del personale addetto alla sorveglianza e sulle procedure operative effettive implementate per garantire la sicurezza dei minori, in particolare di quelli con disabilità o bisogni educativi speciali.

La sezione frequentata dal bambino accoglie tredici alunni con esigenze particolari, prevedendo un rapporto uno a uno tra operatore e studente.

La Procura intende ora accertare se tale rapporto sia stato effettivamente mantenuto, e se le figure professionali coinvolte – docenti, educatori, operatori socio-assistenziali – fossero adeguatamente preparate e coordinate per affrontare situazioni di emergenza e prevenire rischi.

L’episodio solleva interrogativi profondi sull’efficacia dei sistemi di controllo e supervisione all’interno delle scuole che accolgono alunni con bisogni speciali, ponendo l’attenzione sulla necessità di una revisione delle procedure e di un rafforzamento della formazione del personale.

L’inchiesta si propone di chiarire non solo le responsabilità dirette legate alla tragica caduta, ma anche di individuare eventuali carenze strutturali e organizzative che hanno contribuito a creare un contesto vulnerabile per i minori.

Il caso Voltri, pertanto, si configura come un monito per l’intera comunità scolastica, esortando a una riflessione critica sull’importanza della sicurezza, della responsabilità e della cura nella gestione dell’istruzione dei bambini.