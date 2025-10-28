Genovesi abbandonati: l’assenza dello Stato tra paura e violenza.

Il silenzio delle istituzioni preposte, la loro assenza nel momento cruciale, genera un profondo smarrimento e un senso di precarietà che mina le fondamenta stesse del nostro patto sociale.

Il comunicato del collettivo studentesco del liceo genovese Leonardo da Vinci non è una semplice denuncia, ma un grido d’allarme che solleva interrogativi urgenti sul ruolo dello Stato e sulla sua capacità di garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto quando si tratta di tutelare i più giovani.

La notte del 25-26 ottobre, il liceo Leonardo da Vinci è stato teatro di un episodio gravissimo: un’irruzione violenta, perpetrata da individui non identificati, durante un’occupazione studentesca pacificamente organizzata e democratica.

Questa iniziativa, frutto di un’assemblea d’istituto, mirava a stimolare la riflessione su tematiche cruciali, spesso marginalizzate nel percorso educativo formale.

La scelta dell’occupazione, espressione di un disagio legittimo e di una volontà di agire, si è trasformata in un incubo a causa dell’irruzione di elementi estranei.

L’azione dei criminali, caratterizzata da atti vandalici, danni strutturali e intimidazioni, ha rivelato una profonda mancanza di rispetto per il patrimonio pubblico e per la comunità scolastica.

L’utilizzo di strumenti pesanti, provenienti da un cantiere adiacente, per forzare l’ingresso e l’esibizione di simboli e slogan di matrice fascista, configurano un attacco non solo fisico, ma anche ideologico, volto a intimidire e a soffocare la voce degli studenti.

Il primo segnale di pericolo è stato lanciato alle 00:04, con la chiamata al 112.

Mentre l’assalto si intensificava, con i teppisti che tentavano di irrompere nell’edificio, gli studenti, terrorizzati, hanno ripetutamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le risposte ricevute, inizialmente rassicuranti – “interverremo il prima possibile” – si sono poi trasformate in un’incredibile stonatura: un rifiuto esplicito di accettare ulteriori chiamate, con la motivazione di essere “già al corrente” della situazione.

L’assenza fisica delle forze dell’ordine, aggravata dalla mancanza di un supporto telefonico efficace, ha lasciato gli studenti in balia degli aggressori.

Il successivo avvistamento di volanti dei carabinieri a piazza Manin, a distanza di tempo, non ha portato a un intervento concreto, con risposte evasive che attribuivano la responsabilità alla polizia, creando un cortocircuito di responsabilità inaccettabile.

L’arrivo effettivo delle forze dell’ordine, alle 2:40, e l’ingresso nell’istituto quarant’anni dopo, testimoniano un ritardo incomprensibile, un vuoto di azione che ha lasciato un segno profondo nella percezione della sicurezza e della protezione da parte dello Stato.

Questo episodio non è solo un fallimento operativo, ma una ferita alla fiducia dei giovani, che si sentono abbandonati e privi di tutela.

È imperativo che si faccia luce sulle ragioni di questa assenza, che si assumano le responsabilità e che si adottino misure concrete per garantire che simili episodi non si ripetano, riaffermando il valore della sicurezza, della legalità e del diritto alla formazione in un ambiente protetto e stimolante.

La risposta a questo grido d’aiuto deve essere un atto di riscatto per l’intero sistema democratico.