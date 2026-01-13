Giostra a Genova: la Faccetta Nera riapre le ferite del passato.

Un episodio a Genova, un’eco di un passato doloroso, riaccende un dibattito complesso e necessario: l’utilizzo, in una giostra di autoscontro al Winter Park, di un brano musicale con connotazioni apertamente fasciste, la celebre “Faccetta Nera”.

Lungi dall’essere un mero errore di gusto, l’evento solleva interrogativi cruciali sulla memoria collettiva, sulla responsabilità culturale e sulla delicata linea di confine tra intrattenimento e apologia di ideologie antidemocratiche.

L’immediata reazione non si è fatta attendere.

L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv) e l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis), rappresentando un ampio settore dello spettacolo italiano, hanno espresso una condanna ferma e inequivocabile.

La nota congiunta sottolinea come un atto del genere rappresenti una profonda mancanza di sensibilità, un’offesa non solo nei confronti della città di Genova, orgogliosa portatrice di una Medaglia d’Oro al Valore Militare per la sua Resistenza, ma a tutto il tessuto civile.

Il gesto, pur riconducibile all’iniziativa di un singolo individuo, rischia di offuscare l’immagine di un comparto storico e radicato nel territorio.

È fondamentale, pertanto, evitare generalizzazioni che possano danneggiare l’intera comunità degli spettacoli viaggianti, un settore che storicamente ha contribuito, con funzioni sociali e culturali rilevanti, al panorama nazionale.

La tradizione degli spettacoli viaggianti è infatti caratterizzata da un profondo legame con i valori democratici, un rapporto costante con le istituzioni e un’attenzione particolare al benessere delle comunità locali.

Tuttavia, l’episodio merita un’analisi più approfondita.

La “Faccetta Nera”, al di là della sua apparente innocuità musicale, incarna un retaggio storico intrinsecamente legato all’epoca coloniale e al regime fascista, con implicazioni razziali e di svalutazione dell’identità culturale altrui.

La sua riproposizione in un contesto ludico, destinato anche a un pubblico giovane e inconsapevole, impone una riflessione seria sulla necessità di educare alla memoria e promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza storica.

Le associazioni Anesv e Agis ribadiscono con forza il proprio impegno a difendere i principi costituzionali, la partecipazione democratica e la salvaguardia della memoria storica, respingendo ogni forma di revisionismo e apologia di ideologie incompatibili con i valori fondanti della Repubblica Italiana.

L’episodio genovese rappresenta un campanello d’allarme, un’occasione per rafforzare la vigilanza culturale e promuovere un dibattito aperto e costruttivo sulla responsabilità collettiva nel preservare la memoria storica e contrastare ogni forma di intolleranza e discriminazione.

È un monito a non dimenticare il passato, affinché possa illuminare il cammino verso un futuro di giustizia, uguaglianza e rispetto per la dignità di ogni individuo.