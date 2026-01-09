cityfood
domenica 11 Gennaio 2026
Genova Cronaca

Hannoun a Terni: escalation nell’inchiesta su Hamas in Italia.

Redazione Genova
Redazione Genova

Il trasferimento del 63enne Mohammad Hannoun, figura centrale nell’inchiesta che ha portato alla luce una presunta cellula italiana di Hamas, dal carcere di Marassi a quello di Terni, in regime di massima sicurezza, segna un’ulteriore escalation in una vicenda giudiziaria complessa e dalle implicazioni di vasta portata.
L’Umbria, dunque, accoglie un uomo considerato dalle autorità un anello di congiunzione tra il movimento palestinese e il territorio nazionale, suscitando interrogativi sulla natura e l’estensione delle attività sospette che gli vengono contestate.

L’operazione, che ha portato all’arresto di Hannoun e di altri individui, ha messo a fuoco una rete di relazioni transnazionali e finanziamenti occulti, sollevando la questione di come un movimento politico con una duplice natura – rappresentante delle aspirazioni di un popolo oppresso e contemporaneamente designato come organizzazione terroristica da numerosi paesi – possa agire e radicarsi all’interno di società occidentali.

Il trasferimento di Hannoun, unitamente a quello di altri co-indagati, verso carceri distanti come Ferrara e Rossano, sottolinea l’importanza strategica che le autorità giudiziarie attribuiscono alla gestione di questo caso.
La sezione ad alta sicurezza del carcere di Terni, destinata a detenuti considerati pericolosi o legati a organizzazioni terroristiche, riflette la percezione di un rischio concreto legato alla possibile influenza o gestione di attività illecite dall’interno del sistema carcerario.
La decisione di Hannoun di partecipare via videoconferenza all’udienza di Riesame, prevista per il 16 gennaio a Genova, è un segnale della sua volontà di contrastare le accuse e difendere la propria posizione.

L’udienza rappresenterà un momento cruciale per i suoi legali, Dario Rossi ed Emanuele Tambuscio, che tenteranno di dimostrare la mancanza di elementi sufficienti per giustificare la custodia cautelare e chiederanno la sua immediata liberazione.

Parallelamente, l’ulteriore interrogatorio di Khalil Abu Deiah, custode e legale rappresentante dell’associazione “La Cupola d’Oro” di Milano, evidenzia la meticolosità dell’indagine.

Abu Deiah, assistito dall’avvocato Sandro Clementi e accusato di concorso esterno in associazione terroristica, è oggetto di un’analisi approfondita da parte dei pubblici ministeri Marco Zocco e Luca Monteverde.
I chiarimenti forniti, seppur successivi al primo interrogatorio del 4 gennaio, potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire le dinamiche interne all’associazione e il suo possibile coinvolgimento nelle attività sospette contestate.
L’indagine, nel suo complesso, pone interrogativi profondi sulla capacità delle autorità di contrastare il finanziamento e la propaganda di organizzazioni considerate terroristiche, e sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche esperti di geopolitica, finanza e comunicazione.

Il caso Hannoun e Abu Deiah, infatti, non è solo una vicenda giudiziaria, ma un campanello d’allarme che invita a riflettere sulla complessità delle relazioni internazionali e sulla fragilità dei confini in un mondo globalizzato.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

