Ibl Banca acquisisce Creditis: Crescita e nuovi servizi nel credito al consumo.

Ibl Banca consolida la sua traiettoria di crescita strategica con l’avvenuta finalizzazione dell’acquisizione totale di Creditis, società genovese di spicco nel settore del credito al consumo.

L’operazione, frutto di un accordo con il Fondo Chenavari, si conclude con il completamento delle necessarie approvazioni regolamentari, segnando un momento cruciale per l’evoluzione del gruppo bancario romano.

Creditis, nata a Genova nel 2008, si distingue per una solida base patrimoniale, attestata a oltre 90 milioni di euro, e un totale attivo di circa 600 milioni, che gestisce a beneficio di una vasta clientela, superando i 60.000 individui e famiglie.

La sua forza risiede nell’approccio multicanale, che armonizza una rete capillare di filiali fisiche con soluzioni innovative basate sul digitale, rispondendo così alle diverse esigenze di accesso ai servizi finanziari.

L’integrazione di Creditis all’interno del Gruppo Ibl Banca rappresenta un’espansione significativa del suo portafoglio prodotti, introducendo un’offerta diversificata che include prestiti personali e carte revolving. Questa manovra strategica non solo rafforza la posizione di Ibl Banca nel panorama bancario italiano, ma le consente anche di capitalizzare sulle sinergie derivanti dall’unione di competenze e risorse.

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione del settore finanziario, dove la capacità di offrire soluzioni personalizzate e accessibili attraverso canali diversificati è un fattore chiave di successo.

Secondo Mario Giordano, Amministratore Delegato di Ibl Banca, l’obiettivo primario è una transizione fluida ed efficiente, orientata a creare valore condiviso per tutti gli stakeholder: clienti, dipendenti e l’intero Gruppo.

L’acquisizione non è vista solamente come un’operazione finanziaria, ma come un’opportunità per potenziare la customer experience, ottimizzare i processi operativi e favorire un ambiente di lavoro collaborativo, sfruttando al meglio le specifiche expertise di Creditis nel credito al consumo.

La prospettiva è quella di un’integrazione virtuosa, capace di generare un impatto positivo duraturo sul mercato e sulla comunità.