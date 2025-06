Ilsrec: Genova si prepara all’80° anniversario della Liberazione

Nella cornice significativa dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Ilsrec), si è recentemente svolto un incontro cruciale tra la Sindaca di Genova, Silvia Salis, il Vice Sindaco Alessandro Terrile, e il Presidente dell’Istituto, Giacomo Ronzitti, unitamente ai ricercatori, docenti e collaboratori che animano l’importante centro di studi. L’occasione ha permesso di delineare un quadro dettagliato delle attività in corso e dei progetti futuri dell’Ilsrec, in un momento storico particolarmente rilevante: l’avvicinamento all’80° anniversario della Liberazione.Il Presidente Ronzitti ha illustrato come l’Istituto si stia preparando a celebrare questo anniversario con un programma di iniziative di ampio respiro. Un elemento centrale sarà il Convegno internazionale di Studi “Visioni dell’Europa nella Resistenza”, un evento di portata europea che, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova e l’Université Jean Monnet Saint Etienne, vedrà la partecipazione di eminenti storici provenienti da diversi paesi del continente. Questo congresso non si limiterà ad una mera commemorazione, ma si prefigge di analizzare criticamente il ruolo dell’Europa nella lotta contro il fascismo, indagando le diverse prospettive e le implicazioni politiche, sociali ed economiche di quell’epoca cruciale.Lo sguardo dell’Istituto non si fermerà al 25 Aprile, ma si proietterà verso il prossimo traguardo: l’80° anniversario della Repubblica Italiana. In questa prospettiva, sono già in fase di progettazione approfondite ricerche e convegni dedicati a temi fondamentali per la comprensione del passaggio dalla Resistenza alla Repubblica. Particolare attenzione sarà rivolta al ruolo delle donne, spesso marginalizzato nelle narrazioni tradizionali, e all’impegno dei cattolici e dei sacerdoti, figura complessa e talvolta controversa nella storia della Resistenza. La ricorrenza dell’80° anniversario della scomparsa del Cardinale Pietro Boetto offrirà l’opportunità di ripercorrere la sua figura, spesso ingombrata dalle dinamiche del suo tempo, e di analizzare il suo contributo alla società ligure e italiana.La Sindaca Salis, esprimendo profondo apprezzamento per il lavoro svolto dall’Ilsrec, ha ribadito l’impegno concreto dell’amministrazione comunale a sostenere attivamente l’Istituto, riconoscendo il valore imprescindibile della ricerca storica, della formazione e della divulgazione come pilastri fondamentali per la difesa dei valori democratici e repubblicani. La sindaca ha sottolineato come la memoria della Resistenza e della Liberazione rappresenti un patrimonio inestimabile che deve essere costantemente preservato e tramandato alle nuove generazioni, affinché possano trarre ispirazione dai sacrifici compiuti e dalla determinazione di coloro che hanno lottato per la libertà e la giustizia.In segno di riconoscimento e per rafforzare il legame tra l’amministrazione comunale e l’Istituto, il Presidente Ronzitti ha donato alla Sindaca una copia della nuova edizione dell’opera di Giorgio Gimelli, “La Resistenza in Liguria. Cronache militari e documenti”, curata dal fratello Franco. Un’opera fondamentale per comprendere la Resistenza nella sua specificità territoriale, un invito a proseguire nel cammino della ricerca e della memoria.