Imperia all’estero: vetrina olandese per il turismo ligure.

Imperia affida alla Vakantiebeurs di Utrecht, l’importante vetrina internazionale del turismo olandese, un tassello cruciale della sua strategia di promozione e consolidamento della brand identity a livello europeo.

La presenza, inaugurata ieri e protrattasi fino a domenica, non si configura come un mero atto di partecipazione, bensì come un investimento mirato alla valorizzazione del territorio e all’apertura verso mercati con un potenziale di crescita significativo, come sottolinea il sindaco Claudio Scajola.

La Vakantiebeurs, con la sua consolidata reputazione e l’ampia affluenza di professionisti del settore, rappresenta un’occasione imperdibile per Imperia.

Nonostante le iniziali difficoltà logistiche, aggravate dalla recente ondata di cancellazioni di voli, lo stand regionale ligure ha registrato un flusso costante di visitatori, testimonianza dell’interesse palpabile verso la destinazione.

L’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio, evidenzia la natura strategica di questa missione olandese.

L’obiettivo primario è il networking: creare e rafforzare relazioni professionali con tour operator di spicco, buyer internazionali con potere decisionale, agenzie di viaggio consolidate, e operatori turistici di ogni genere.

Questo approccio, improntato alla costruzione di partnership durature, è finalizzato all’identificazione di sinergie commerciali e alla progettazione di collaborazioni innovative per lo sviluppo del turismo imperiese.

La Vakantiebeurs si inserisce in un percorso più ampio di presenza sui mercati esteri, che vedrà Imperia protagonista anche all’ITB di Berlino, dal 3 al 5 marzo.

Quest’ultimo appuntamento, rinomato a livello globale, si focalizzerà in particolare sulla promozione dell’offerta “outdoor”, un segmento in forte crescita e perfettamente in linea con le peculiarità del territorio imperiese.

L’iniziativa si pone quindi nell’ottica di un marketing territoriale più sofisticato e proattivo, che non si limiti alla semplice esposizione di immagini evocative, ma che miri a costruire una narrazione coerente e coinvolgente, capace di attrarre un turismo di qualità, interessato non solo al relax e al divertimento, ma anche alla scoperta della cultura, delle tradizioni e del patrimonio ambientale imperiese.

Si tratta di un impegno a lungo termine, finalizzato a posizionare Imperia come destinazione di eccellenza nel panorama turistico europeo, capace di offrire esperienze autentiche e memorabili.