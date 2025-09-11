Imperia, tragedia: bimbo precipita dal balcone, soccorso d’urgenza

Tragica emergenza a Imperia, nel pomeriggio, quando un bambino di due anni è precipitato da un balcone di un appartamento in via della Repubblica.

Le sue condizioni, immediatamente giudicate estremamente critiche, hanno scatenato una corsa contro il tempo per garantire le cure più adeguate.

Secondo le prime ricostruzioni, il padre ha prontamente soccorso il figlio, trasportandolo con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia.

Il volo, pur di breve durata, ha lasciato il piccolo con un quadro clinico complesso, caratterizzato da un politrauma che ha coinvolto diversi sistemi del suo giovane organismo.

La gravità della situazione ha reso necessario un trasferimento immediato, affidato a un elicottero di soccorso, verso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, centro di riferimento per la traumatologia infantile.

L’evento ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno avviato un’indagine accurata, conducendo un interrogatorio ai genitori del bambino al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

L’obiettivo è comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta, escludendo o confermando eventuali negligenze.

Parallelamente, è in corso un’attività di acquisizione di immagini da parte della polizia, con un focus particolare sui sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

La speranza è di ottenere elementi utili a chiarire la sequenza degli eventi e a fornire un quadro completo della situazione.

Questo tragico incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei minori in ambito domestico e sull’importanza di misure preventive per evitare simili accadimenti.

L’attenzione ora è concentrata sulle condizioni del piccolo e sulla speranza di un rapido e completo recupero, mentre le indagini proseguono per accertare la verità e garantire la giustizia.

La comunità imperiese è sconvolta da questo evento che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale.

La vicenda pone l’accento sulla vulnerabilità dei bambini e sulla responsabilità degli adulti nel garantire la loro incolumità.