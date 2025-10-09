Imprenditore genovese condannato: infiltrazioni mafiose e droga

Il sistema giudiziario genovese ha emesso una sentenza significativa nel caso di Gabriele Silvano, 52enne imprenditore coinvolto in un’articolata indagine condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dalla dott.ssa Monica Abbatecola.

L’uomo, assistito dalla difesa degli avvocati Nicola Scodnik e Alessandro Vaccaro, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, in seguito a un processo che ha svelato un quadro complesso di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della città.

La condanna si basa su accuse di natura gravissima, che dipingono Silvano come figura chiave in una rete di attività illecite.

Parallelamente, il tribunale lo ha assolto dall’accusa di estorsione nei confronti della sua ex moglie, un capo d’imputazione che, seppur originariamente ritenuto valido dall’accusa, si è rivelato inesistente alla luce di circostanze tecniche e giuridiche.

Secondo l’accusa, Silvano avrebbe esercitato pressioni sulla sua ex consorte al fine di impedirle di cedere una proprietà immobiliare, cruciale per la sua necessità di liquidità derivante dalle difficoltà finanziarie dell’impresa di logistica di cui entrambi erano amministratori.

Queste difficoltà erano state aggravate dall’inserimento dell’azienda in una lista nera, provvedimento amministrativo che ne aveva compromesso l’operatività.

I giudici, tuttavia, hanno ritenuto l’accusa infondata, evidenziando che la proprietà era gravata da un vincolo patrimoniale che ne impediva la libera disponibilità, rendendo impossibile l’azione estorsiva ipotizzata.

L’inchiesta, che ha portato al fermo di Silvano, ha portato alla luce una serie di elementi che vanno ben oltre la presunta estorsione.

Nel corso delle perquisizioni effettuate presso un terreno in uso all’imprenditore, sono state rinvenute quattro pistole e una quantità significativa di proiettili, segnali inquietanti di un potenziale coinvolgimento in attività criminali di natura violenta.

Inoltre, Silvano è accusato, in concorso con Salvatore Mario Lo Piccolo, di aver orchestrato un sofisticato meccanismo di trasferimento fraudolento di valori, con l’obiettivo di sostenere e agevolare le attività delle organizzazioni mafiose.

Questa grave imputazione ha comportato il trasferimento del fascicolo a Massa, per questioni di competenza territoriale.

A ulteriore aggravio della situazione, Silvano è coinvolto, insieme ad altri indagati, in un’indagine preliminare che lo accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Quest’ulteriore filone investigativo è ancora in corso e promette di far luce su una complessa rete di traffici illeciti.

L’insieme delle accuse, l’ampiezza delle indagini e la gravità dei reati contestati delineano un quadro allarmante, che testimonia la capacità delle organizzazioni criminali di infiltrarsi e condizionare l’economia legale, richiedendo un impegno costante da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza e la legalità.

La sentenza, pur rappresentando una vittoria per la giustizia, segna solo un passo avanti in un percorso complesso e articolato.