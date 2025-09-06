Incendio a Leivi: abitazione distrutta, comunità sotto shock.

Nel cuore dell’entroterra genovese, a Leivi, una tragedia notturna ha scosso la comunità: un incendio di vaste proporzioni ha compromesso l’integrità strutturale di un’abitazione privata, devastando il suo tetto.

L’evento, verificatosi nelle ore centrali della notte, ha prontamente mobilitato le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti sia dalla stazione di Chiavari che da Rapallo, in un intervento rapido e complesso.

L’incendio, alimentato presumibilmente da una combinazione di fattori ancora in fase di accertamento, si è rapidamente propagato attraverso le travi in legno, materiale particolarmente vulnerabile e accelerante la diffusione delle fiamme.

La velocità e l’intensità del rogo hanno causato il crollo parziale del tetto, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e suscitando la preoccupazione dei residenti locali.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, con l’impiego di autobotti e mezzi speciali per l’autoprotettore, è stato cruciale per arginare la furia dell’incendio e impedire che si estendesse ad abitazioni adiacenti.

Le operazioni di spegnimento, caratterizzate da un’elevata complessità, si sono protratte per diverse ore, richiedendo un’attenta ricerca di eventuali focolai secondari nascosti tra le macerie e la cenere.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze ben più gravi.

Le due famiglie che risiedevano nella villetta sono state evacuate in sicurezza, senza feriti o intossicati, testimoniando l’efficienza e la professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le cause dell’incendio rimangono al momento sconosciute e sono oggetto di un’indagine accurata condotta dalle autorità competenti, che analizzeranno ogni possibile fattore, dall’impianto elettrico alla presenza di materiali infiammabili, per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

L’abitazione, a seguito dei danni strutturali significativi, è stata dichiarata inagibile e richiederà interventi di ricostruzione complessi e costosi.

L’evento sottolinea l’importanza cruciale della prevenzione incendi, della manutenzione degli impianti e della sensibilizzazione della popolazione in merito alle misure di sicurezza, soprattutto in abitazioni con elementi costruttivi in legno, materiale spesso utilizzato in contesti rurali e di montagna.

La comunità di Leivi, profondamente scossa, si stringe alle famiglie colpite, auspicando una rapida ricostruzione e un ritorno alla normalità.